Προϋπολογισμός: Έσοδα, πλεονάσματα και αναπτυξιακό μοντέλο σε ενεργειακή «μέγγενη»

Τα δημοσιονομικά περιθώρια στενεύουν, οι προβλέψεις για ανάπτυξη ξαναγράφονται και οι κοινωνικές πιέσεις εντείνονται. Brent στα 105 δολάρια και φυσικό αέριο στα 80 ευρώ ανατρέπουν τους στόχους.

Σε πολλαπλασιαστή πιέσεων σε κάθε παραγωγική και καταναλωτική δραστηριότητα, απειλώντας τις βασικές προβλέψεις για ανάπτυξη 2% και πρωτογενές πλεόνασμα 1,5‑2% του ΑΕΠ στον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εξελίσσεται η κρίση στα Στενά του Ορμούζ. Παραγωγή, μεταφορές, τουρισμός, εισοδήματα και κατανάλωση συμπιέζονται ταυτόχρονα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το πρωτογενές πλεόνασμα και την απασχόληση.

Ωστόσο, κάθε ποσοστιαία μονάδα μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης αφαιρεί περίπου 200‑250 εκατ. ευρώ από τα έσοδα ΦΠΑ. Ενώ από τη μια οι τιμές καυσίμων «φουσκώνουν» και φέρνουν περισσότερο ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία, από την άλλη οι αναλισκόμενες ποσότητες μειώνονται και το κράτος χάνει και έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Τον Ιούλιο, λίγο μετά τα μέσα του έτους, οι εισπράξεις από ΦΠΑ καυσίμων είχαν υπέρβαση 81 εκατ. ευρώ έναντι των στόχων, αλλά τα έσοδα από ΕΦΚ (που επιβάλλονται ως σταθερό ποσό ανά λίτρο ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου) έκαναν «βουτιά» 203 εκατ. ευρώ. Περιορισμός του όγκου κατανάλωσης (παρά την αύξηση της αξίας) σημαίνει κίνδυνο μείωσης για την απασχόληση: Οι κλάδοι των μεταφορών, του τουρισμού και του λιανεμπορίου, που απασχολούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, βρίσκονται σε συναγερμό.

Εργοδότες αναβάλλουν προσλήψεις, προχωρούν σε περικοπές ωραρίου ή, σε ακραίες περιπτώσεις, σε απολύσεις. Η ανεργία, η οποία είχε υποχωρήσει στο 9‑10% το πρώτο εξάμηνο του 2026, θα μπορούσε έτσι να επιστρέψει σε διψήφια ποσοστά. Αντίστοιχα στους φόρους εισοδήματος, η διαφαινόμενη μείωση καθαρών κερδών των επιχειρήσεων και των μισθών (μέσω περικοπών ωραρίου ή απολύσεων) μειώνει τα έσοδα από φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Ποιοι κλάδοι πιέζονται

Στην Ελλάδα, η μετάδοση στην πραγματική οικονομία είναι άμεση και πολυεπίπεδη: