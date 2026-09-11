Πώς προχωρούν οι δικαστικές εκκρεμότητες της Elbisco

Τι συμβαίνει με τη δικαστική διαμάχη μειοψηφίας παλαιών μετόχων της τότε εταιρείας Αρτοβιομηχανία Elite AE που εκκρεμεί εδώ και 35 περίπου χρόνια.

Συνεχίζονται οι δικαστικές εκκρεμότητες της Elbisco, μιας από τις πιο γνωστές εταιρείες τροφίμων της χώρας με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες επιχειρηματικής διαδρομής. Εδώ άλλωστε και 35 χρόνια εκκρεμεί μια πολύ σοβαρή δικαστική υπόθεση.

Ο λόγος για τη δικαστική διαμάχη μειοψηφίας παλαιών μετόχων της τότε εταιρείας Αρτοβιομηχανία Elite AE, με διεκδικούμενες αποζημιώσεις από την Elbisco και ορισμένους από τους τότε μετόχους της.

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της Elbisco που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαμάχης, όλες οι σχετικές αποφάσεις δικαίωναν την εταιρεία.

Τι έχει γίνει

Απόφαση όμως που εκδόθηκε το 2020 από τον Άρειο Πάγο, έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης των αντιδίκων της Elbisco «μη κρίνοντας επί της ουσίας της υπόθεσης αλλά για λόγο που αφορούσε σε τυπική πλημμέλεια της υπ’ αριθμόν 4508/2018 εκδοθείσας υπέρ της εταιρείας απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η οποία αφορούσε το δικαστήριο καθαυτό (κακή σύνθεση του δικάσαντος δικαστηρίου)».

Στη συνέχεια, εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2023 μια νέα απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την έφεση και εν μέρει την αγωγή των τριών αντιδίκων, αναγνωρίζοντας ότι η Elbisco οφείλει να καταβάλει το ποσό των 12.250.650,33 ευρώ πλέον νόμιμων τόκων και επιπλέον το ποσό των 250.000,00 ευρώ σε κάθε έναν από αυτούς, ενώ επιδίκασε ποσό δικαστικής δαπάνης 202.500,00 ευρώ.

O Άρειος Πάγος τον Σεπτέμβριο του 2023, στο πλαίσιο της άσκησης αίτησης αναίρεσης και αίτησης αναστολής κατά της απόφασης του Εφετείου Αθηνών από την Εlbisco, ανέστειλε την εκτέλεση όλων των ποσών, μέχρι την έκδοση απόφασης του Αρείου Πάγου επί της αναίρεσης, πλην της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης και διαταγών πληρωμής συνολικού κεφαλαίου 1,41 εκατ. ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, καθώς έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να αποφασίσει την αναστολή τους. Σε συνέχεια των παραπάνω, η Elbisco κατέβαλε ποσό περί τα 4,5 εκατ. ευρώ (για κεφάλαιο, τόκους και δαπάνες), επιφυλασσόμενη για τη διεκδίκηση της επιστροφής όλων των καταβληθέντων ποσών, μετά και την οριστική δικαίωσή της. Για το λόγο αυτό, αποφάσισε να προβεί σε πρόβλεψη ποσού 4,5 εκατ. ευρώ που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης του 2022, για να καλύψει πλήρως τυχόν μελλοντική ζημία.

Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της αντιδικίας, έχει γίνει συντηρητική (εξασφαλιστικής φύσεως) δέσμευση εμπορικών σημάτων και τραπεζικών λογαριασμών της Elbisco.

Κατά της συντηρητικής κατάσχεσης που επέβαλαν οι αντίδικοι εις χείρας των πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει του από 29/5/2026 κατασχετηρίου τους εναντίον - μεταξύ άλλων και - της Elbisco, κατατέθηκε στις 9/6/2026 αίτηση ανάκλησης συντηρητικής κατάσχεσης με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής για να εξαιρεθεί ο τραπεζικός λογαριασμός της Elbisco από την κατάσχεση. Το αίτημα συζητήθηκε στις 10/6/2026 και εκδόθηκε αυθημερόν προσωρινή διαταγή με την οποία έγινε δεκτό.

Συναφώς, στις 19/11/2026 που θα συζητηθεί η ως άνω αίτηση ανάκλησης της εταιρείας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών α) θα διατηρηθεί η ισχύς της ως άνω από 10/6/2026 προσωρινής διαταγής και β) είναι πλέον σφόδρα πιθανολογούμενο ότι θα εκδοθεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα, απόφαση που θα επικυρώνει τον εν λόγω περιορισμό της επιβληθείσας συντηρητικής κατάσχεσης των αντιδίκων, εξαιρώντας τον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό της Elbisco, όπως είχε συμβεί και στην προηγούμενη επιβληθείσα συντηρητική κατάσχεση εκ μέρους των αντιδίκων.

Η αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης του Εφετείου ενώπιον του Αρείου Πάγου, συζητήθηκε την 20η Μαΐου 2024 και εκδόθηκε επ’ αυτής η με αριθμό 661/2025 απόφαση, η οποία παρέπεμψε την κρίση επί της αίτησης αναίρεσης, για έναν από τους πλείστους λόγους της, στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ενώπιον της οποίας και συζητήθηκε στις 16/10/2025.

Εκδόθηκε η με αριθμό 3/2026 απόφαση της Τακτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία απέρριψε κατά πλειοψηφία τον συγκεκριμένο κριθέντα λόγο, ενώ παρέπεμψε στο Α3 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου τη συζήτηση και κρίση επί των λοιπών ουσιωδέστερων και τεμνόντων την ένδικη διαφορά λόγων αναίρεσης, των οποίων η ευδοκίμηση σφόδρα πιθανολογείτο εξαρχής ότι θα οδηγήσει στην αναίρεση της απόφασης του Εφετείου.

Πότε εκτιμάται η περαίωση της υπόθεσης

Η συζήτηση των λόγων αυτών θα λάβει χώρα στις 8/2/2027 και ο χρόνος οριστικής περαίωσης της νομικής υπόθεσης εκτιμάται περί το τέλος του 2028.

Η εταιρεία εκτιμά «σε σχέση με την έκβαση της αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, ότι τελικά θα ευδοκιμήσει υπέρ της. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο ότι η Elbisco δικαιώθηκε πρωτόδικα το 2009, στη συνέχεια και κατόπιν έφεσης των αντιδίκων δικαιώθηκε και στο Εφετείο Αθηνών το 2018, σε συνδυασμό με το ότι η άνω αναιρετική απόφαση του Αρείου Πάγου εκδόθηκε για λόγο αποκλειστικά τυπικό, που δεν συνδέεται με οιοδήποτε νομικό σφάλμα της εφετειακής απόφασης.

Συνεπώς, σχετικά με την απόφαση του 2023 από το Εφετείο Αθηνών, η οποία είναι διαμετρικά αντίθετη με όλες τις προηγούμενες αποφάσεις, η εταιρεία εκτιμά ότι θα ακυρωθεί και εξαφανιστεί στον Άρειο Πάγο με βάση την Αίτηση Αναίρεσης που έχει καταθέσει και τελικώς, η αγωγή των αντιδίκων θα απορριφθεί αμετάκλητα στο σύνολό της», σημειώνει επίσης η διοίκηση της εταιρείας.

