Πετρέλαιο: Εκτοξεύτηκε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent - Στο «κόκκινο» οι ανησυχίες για τον πόλεμο

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια την Πέμπτη, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών.

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια την Πέμπτη -με το Brent να ξεπερνά ακόμα και τα 107 δολάρια- καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν κλιμακωθεί σημαντικά αυτή την εβδομάδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν άνοδο 6,7%, κλείνοντας στα 102,48 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τις 19 Μαΐου. Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε περίπου 6,3%, φτάνοντας στα 107,63 δολάρια το βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 18%, καθώς η αγορά προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ανησυχία για παρατεταμένο πόλεμο

Κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου έχουν συζητήσει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο ο πόλεμος με το Ιράν να συνεχιστεί ακόμη και μετά την Ημέρα Ορκωμοσίας, τον Ιανουάριο του 2029, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Τραμπ την Τετάρτη ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Εδώ και μήνες έχει υποστηρίξει ότι η σύγκρουση πλησιάζει στο τέλος της, την ώρα όμως που οι εχθροπραξίες έχουν κλιμακωθεί.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης θα υποχωρήσουν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι τιμές στα πρατήρια κατέγραψαν τη Δευτέρα ιστορικό υψηλό για την Ημέρα των Εργατών, ενώ η τιμή του ντίζελ αναμένεται να ξεπεράσει τα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά.

Εντείνεται η στρατιωτική αντιπαράθεση

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι το Ιράν είναι «απεγνωσμένο να προσπαθήσει να επηρεάσει τις εκλογές», ώστε να υπάρξει, όπως είπε, «μια ωραία αδύναμη ομάδα ανθρώπων» που θα το αφήσει ήσυχο και θα του επιτρέψει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Οι συγκρούσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν ξεσπάσει εκ νέου αυτόν τον μήνα, μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας τον Αύγουστο.

Το Ιράν έχει επιχειρήσει αρκετές φορές να επιτεθεί σε αμερικανικά πολεμικά πλοία, ενώ ο αμερικανικός στρατός έχει καταστρέψει τουλάχιστον οκτώ ιρανικά δεξαμενόπλοια από το Σάββατο, ως αντίποινα.

Παράλληλα, οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθι στην Υεμένη, έπληξαν αρκετές ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλους στόχους στη Σαουδική Αραβία αυτή την εβδομάδα. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν περισσότεροι από 70 άμαχοι, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος διευρύνεται.

Στο επίκεντρο η τιμή των 120 δολαρίων

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τον κίνδυνο οι τιμές του πετρελαίου να ξεπεράσουν τα 120 δολάρια το βαρέλι, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις στη ναυτιλία, δήλωσε ο Daan Struyven, συν-επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων της Goldman Sachs, σε συνέντευξή του στο CNBC.

Η φυσική αγορά πετρελαίου ενδέχεται να αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερη σύσφιξη λόγω περαιτέρω μείωσης των όγκων μεταφοράς, μιας ευρύτερης κλιμάκωσης ή απειλών κατά ενεργειακών υποδομών, γεγονός που θα μπορούσε να παρατείνει την ανοδική πορεία των τιμών, δήλωσε ο Andrei Constantin, εμπορικός διευθυντής και σύμβουλος συναλλαγών στην TFP Software FZCO.

«Το WTI έχει αντιστρέψει πλήρως την πτώση του από τις αρχές Ιουνίου έως τον Ιούλιο, ενώ οι τιμές του Brent βρίσκονται πλέον πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα των αρχών Ιουνίου», δήλωσε ο David Morrison, ανώτερος αναλυτής αγορών στην Trade Nation.