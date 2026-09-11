Ποιες επενδύσεις δρομολογεί η χαρτοβιομηχανία ΜΑΞΙ

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της ΜΑΞΙ ΑΒΕΕ, ηγέτιδας δύναμης στην παραγωγή και επεξεργασία χάρτου στη χώρα

Ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο δρομολογεί για τα επόμενα χρόνια η ΜΑΞΙ ΑΒΕΕ, ηγέτιδα δύναμη στην παραγωγή και επεξεργασία χάρτου στη χώρα, προκειμένου να ενισχύσει την αναπτυξιακή της πορεία και να ισχυροποιήσει τη θέση της στην αγορά.

Μάλιστα, για την υποστήριξη των επενδύσεων έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις τόσο στον αναπτυξιακό νόμο, όσο και σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ποιες επενδύσεις δρομολογούνται

• Νέα γραμμή επεξεργασίας χαρτιού υγείας για οικογενειακή χρήση διότι ο υπάρχον εξοπλισμός δεν επαρκεί πλέον για να καλύψει τις ανάγκες της ζήτησης. Πρόκειται να παραγγελθεί το 2027.

• Προσθήκες μηχανολογικού εξοπλισμού στις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής για βελτίωση της παραγωγικότητας και την προσθήκη νέων προϊόντων. Έχουν παραγγελθεί και αναμένονται στο τέλος του 2026. Για τις παραπάνω επενδύσεις έχουν καταβληθεί οι προκαταβολές και έχουν εγκριθεί τα χρηματοοικονομικά σχήματα από τα ανάλογα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

• Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς επίσης και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η καθυστέρηση της απόφασης οφείλεται στη υψηλή μεταβλητότητα του ενεργειακού κόστους.

• Κατασκευή νέας αποθήκης ετοίμων προϊόντων στην Κατερίνη σε χώρο που γειτνιάζει στους υπάρχοντες εργοστασιακούς χώρους. Έχουν αγορασθεί και εξοφληθεί τα οικόπεδα στα οποία θα γίνει η επένδυση και έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των αδειών κτλ.

Απαιτητικό το 2025 για τη χαρτοβιομηχανία, αμετάβλητος τζίρος και πτώση κερδών

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της χαρτοβιομηχανίας, οι οποίες καταχωρήθηκαν πριν από μερικές ώρες στο ΓΕΜΗ, το 2025 χαρακτηρίζεται ένα απαιτητικό έτος για τη ΜΑΞΙ.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 98,87 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 0,74% έναντι της χρήσης 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα επίπεδα των 2,93 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 64,07%. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 7,79 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 41,98%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων υποχώρησε το 2025 σε 7,89% από 13,50% το 2024.

Παρά τη σχετική σταθερότητα των εσόδων, η κερδοφορία επηρεάστηκε από τη συμπίεση του μικτού περιθωρίου και την αύξηση των λειτουργικών εξόδων.

Εγχώρια αγορά

Η εγχώρια αγορά παρέμεινε η κύρια αγορά της εταιρείας. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 73.088.438,33 ευρώ, μειωμένες κατά 1,00% σε σχέση με το 2024. Η περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label) και η συνεργασία με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ εξακολουθούν να αποτελούν βασική εμπορική κατεύθυνση.

Στην αγορά λιανικής οι προτιμήσεις των καταναλωτών συνεχίζουν να εστιάζονται στο χαρτί υγείας σε σχέση με τα λοιπά (κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντηλα κλπ.). Διότι το χαρτί υγείας είναι είδος πρώτης ανάγκης με χαμηλή ελαστικότητα.

Υπενθυμίζεται πως η ΜΑΞΙ κατέχει σημαντική θέση και στον τομέα των προϊόντων επαγγελματικής χρήσης. Η συνολική ετήσια παραγωγή σε ποσότητες αυξήθηκε από το 2021 στο 2022 κατά 35,09%, το 2023 κατά 23,42%, το 2024 κατά 7,88% και το 2025 κατά 18,02%. Με σύνολο για όλο τον επαγγελματικό κλάδο (κυρίως HORECA) 32.540 τόνους. Επί πλέον οι τάσεις για το τρέχον έτος είναι σταθερές παρά τη μείωση των κλάδων εστίασης και τουρισμού.

Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας η κατάσταση δείχνει σταθερή βελτίωση για το έτος 2025. Οι ποσότητες παρουσίασαν αύξηση 20% και αυτό οφείλεται σε νέες συμφωνίες με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και φέτος προβλέπεται μεγάλη αύξηση της σχετικής παραγωγής.

Ο κλάδος των εμπορευμάτων της εταιρείας είναι σχετικά μικρός και αποτελείται κυρίως από είδη οικιακού καθαρισμού και υγιεινής (απορρυπαντικά, σαπούνια πάσης φύσεως, υγρά καθαρισμού, χλωρίνες, σάκους απορριμμάτων, σφουγγάρια, σκούπες, λεκάνες κλπ.). Η εμπορική δραστηριότητα παρουσίασε νέα μείωση κατά 15,53%, από 849.603,90 ευρώ το 2024 σε 717.676,57 ευρώ 2025.

Εξαγωγές

Οι εξαγωγές παρέμειναν, σε αξία, στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 13.895.401,92 ευρώ και στις αγορές τρίτων χωρών σε 11.889.382,82 ευρώ. Η πλειονότητα των πωλήσεων αυτών αφορά στις όμορες βαλκανικές χώρες όπως η Αλβανία, η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία.

Το σύνολο των εξαγωγών ανήλθε σε 25.784.784,74 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με το 2024.

Ανακατατάξεις στην αγορά και διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας, τα τελευταία χρόνια στον τομέα παραγωγής χαρτοπολτού γίνονται συνεχείς ανακατατάξεις με κλείσιμο διαφόρων εταιρειών και την εμφάνιση νέων μονάδων μαζικής απόδοσης. Συνέπεια των ως άνω είναι η αλλαγή στην δομή των τιμών πώλησης στις διεθνείς αγορές. Παραδείγματος χάριν το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους 2026 οι τιμές της μακριάς ίνας είναι κατά 5%, ανά τόνο, μεγαλύτερες από αυτές του ευκαλύπτου, ενώ πέρσι η διαφορά ήταν μεγαλύτερη του 20% ανά τόνο.

Σε γενικές γραμμές, από την αρχή του 2026, οι τιμές των πρώτων υλών (χαρτοπολτού), ιδιαίτερα της μακριάς ίνας παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις. Συγκεκριμένα, ο δείκτης kraft pulp στις 7 Αυγούστου έκλεισε στα 4.638 γουάν (yuan) ανά τόνο, μειωμένος κατά 15,30% από το τέλος του 2025.

Θα αναφέρουμε επίσης ότι οι εκτεταμένες γεωπολιτικές αναταράξεις συνεχίζουν να υφίστανται. Οι μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας είχαν ως αποτέλεσμα τις συχνές και απότομες μεταβολές του κόστους παραγωγής και επομένως και τις ανάλογες αυξομειώσεις στις τιμές πώλησης βιομηχανικού ανεπεξέργαστου χαρτιού (jumbo rolls).

Πώς θα μειωθεί το κόστος

«Αυτές οι συνεχείς μεταβολές και η μεγάλη προσπάθεια προσαρμογής είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία της εταιρείας. Πράγματι, τα αποτελέσματα, μέχρι και τώρα, είναι θετικά αλλά ελάχιστα. Επίσης, το άμεσο μέλλον είναι χαρακτηριστικά μη προβλέψιμο. Δεδομένων των συνθηκών η διοίκηση της ΜΑΞΙ εστίασε την προσοχή της στην μείωση των λοιπών στοιχείων του λειτουργικού κόστους.

Σε αυτή τη κατεύθυνση συνεργάσθηκε με την εταιρεία BEDOR EXCEM που είναι εξειδικευμένη στις αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων και βελτιώσεων σε θέματα κόστους παραγωγής και διανομής. Οι διαδικασίες παραγωγής και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) άλλαξαν και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα έχουν ήδη αποτυπωθεί και κοστολογηθεί. Οι παρεμβάσεις οδήγησαν σε ουσιώδη μείωση του εργατικού κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να γίνουν απολύσεις, αλλά απλά δεν αντικαταστάθηκαν οι αποχωρούντες.

Σημειώνουμε ότι οι ενέργειες βελτίωσης συνεχίζονται φέτος κα κατά τα επόμενα έτη διότι αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη της εταιρείας στο διηνεκές», σημειώνεται, επίσης, στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανανέωσης της εταιρικής εικόνας της εταιρείας

Για τη χρήση 2026, το τμήμα marketing δρομολογεί την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανανέωσης της εταιρικής εικόνας, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωσιμότητας Brand Awareness των εμπορικών σημάτων και την προετοιμασία της εταιρείας για τον εορτασμό των 40 ετών λειτουργίας της (1988–2028).

Μια επιχειρηματική διαδρομή 38 χρόνων

Όλα ξεκίνησαν το 1988. Τότε ιδρύθηκε η εταιρεία ως εμπορική επιχείρηση διάθεσης προϊόντων υγιεινής, οικιακής χρήσης με την επωνυμία ΜΑΞΙ. Τρία χρόνια αργότερα ξεκίνησε η διαδικασία παραγωγής επεξεργασίας χαρτιού υγείας, χαρτιού κουζίνας και χαρτοπετσέτας, ενώ το 2001 πραγματοποιήθηκε μια σημαντική επένδυση σε γραμμές παραγωγής υψηλής τεχνολογίας (χαρτί υγείας και κουζίνας, χαρτομάντηλα τσέπης και facial, χειροπετσέτες και τραπεζομάντηλα).

Η ΜΑΞΙ εδρεύει στην Κατερίνη, όπου διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 22.000 τμ. Εκεί στεγάζονται τα δύο εργοστάσια παραγωγής ανεπεξέργαστου χαρτιού υγιεινής (Paper mill 1 και Paper mill 2), παράγοντας 75.000 τόνους Jumbo Rolls ανά έτος, καθώς επίσης και το εργοστάσιο επεξεργασίας, το κτήριο της διοίκησης και αποθηκευτικοί χώροι άνω των 10.000 τμ.

Το πρώτο εργοστάσιο Paper Mill - ικανό να παράγει 30.000 τόνους χαρτοπολτού ετησίως -κατασκευάστηκε το 2011, ενώ το δεύτερο εργοστάσιο παραγωγής χαρτοπολτού (Paper Mill 2) αποτελεί μια νέας τεχνολογίας υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής ανεπεξέργαστου χαρτιού υγιεινής, που ξεκίνησε την παραγωγή στα τέλη του 2021.