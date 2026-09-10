Wall Street: Ισχυρές απώλειες υπό τη σκιά του πετρελαίου - Βουτιά για Intel και Oracle

Κατρακυλούν οι δείκτες της Wall Street, μετά το απότομο άλμα των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες ξεπέρασαν τα 100 δολάρια.

Κατρακυλούν οι δείκτες της Wall Street, μετά το απότομο άλμα των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες ξεπέρασαν τα 100 δολάρια, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για αύξηση του πληθωρισμού, λόγω του παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,31% στις 52.217 μονάδες, ο διευρυμένος S&P 500 χάνει 0,60% στις 7.591. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και ο τεχνολογικός Nasdaq, διολισθαίνοντας κατά 0,82% στις 26.040 μονάδες.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, καθώς ο πόλεμος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν εισήλθε στον έβδομο μήνα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate για τον Οκτώβριο ξεπερνούν πλέον τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent για παράδοση τον Νοέμβριο εκτοξεύονται πάνω από τα 105 δολάρια ανά βαρέλι.

Το Ιράν επιτέθηκε σε πάνω από δέκα πλοία που αποπειράθηκαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ανήγγειλε ότι προσεχώς θα επεκτείνει, πέρα από το θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας, τον τομέα στον οποίο θα απαιτεί να ζητείται άδεια από τα πλοία για να περάσουν.

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου ώθησε την απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου πάνω από το 4,9%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.

Στα ταμπλό, οι μετοχές τσιπ καταγράφουν πτώση λόγω των φόβων ότι τα υψηλότερα επιτόκια και το πετρέλαιο θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την οικονομία. Ειδικότερα, οι μετοχές της Intel και της Micron Technology κατρακυλούν κατά 6% και 4%, αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, η Oracle αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών μετά το κλείσιμο της αμερικανικής χρηματαγοράς την Πέμπτη, καθώς τα οικονομικά μεγέθη που θα ανακοινώσει για το πρώτο τρίμηνο του 2027 θα είναι ενδεικτικά, εάν ο επιθετικός κύκλος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μεταφράζεται σε βιώσιμη ανάπτυξη. Η μετοχή του γίγαντα του cloud, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες φέτος, κινείται χαμηλότερα κατά 3,5%.

Στα μάκρο της ημέρας, μια έκθεση για τον πληθωρισμό στη χονδρική αγορά δεν κατάφερε να διασκεδάσει τους φόβους που συσσωρεύονται γύρω από την αύξηση των επιτοκίων και των τιμών του πετρελαίου. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) του Αυγούστου, ένας δείκτης μέτρησης του πληθωρισμού στη χονδρική αγορά, σημείωσε εποχικά προσαρμοσμένη άνοδο 0,4% για το μήνα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Dow Jones. Σε ετήσια βάση, αυτό τοποθετεί τον PPI στο 5,4%, ποσοστό που εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πάνω από τον στόχο πληθωρισμού της Fed, που είναι 2%.

Παράλληλα, ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησε οριακά, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απολύσεις παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα και συνέχισαν να σταθεροποιούν την αγορά εργασίας. Αναλυτικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 1.000 σε εποχικά προσαρμοσμένες, φτάνοντας τις 206.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 5 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 205.000.