Γαλλία: Κίνδυνο μείωσης του ΑΕΠ κατά 150 δισ. ως το 2050 λόγω PISA

Tα αποτελέσματα των Γάλλων μαθητών είναι τα χαμηλότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ από την καθιέρωση των κατατάξεων το 2000.

Τον κίνδυνο «μείωσης του γαλλικού ΑΕΠ κατά περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050» εάν οι επιδόσεις της χώρας στις κατατάξεις PISA του ΟΟΣΑ δεν βελτιωθούν επισημαίνει ο Ξαβιέ Ζαραβέλ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικής Ανάλυσης (CAE) της Γαλλίας.

Η διεθνής έρευνα PISA 2025, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, αναφέρει ότι τα αποτελέσματα των Γάλλων μαθητών είναι τα χαμηλότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ από την καθιέρωση των κατατάξεων το 2000, παρόλο που η Γαλλία παραμένει στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στα τρία αξιολογούμενα μαθήματα: φυσικές επιστήμες, ανάγνωση και μαθηματικά.

«Αυτά τα κακά αποτελέσματα πιθανότατα θα οδηγήσουν σε αύξηση του ποσοστού αποτυχίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε αύξηση της ανεργίας των νέων τα επόμενα πέντε χρόνια, λόγω των δυσκολιών εύρεσης εργασίας. Μακροπρόθεσμα, αυτό θα επιβραδύνει επίσης την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγικότητα και, ως εκ τούτου, την ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας», εξήγησε ο αναπληρωτής πρόεδρος αυτού του οργανισμού που υπάγεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, σε συνέντευξή του στην οικονομική εφημερίδα Les Echos.

«Συνολικά, η κακή εκπαιδευτική επίδοση της χώρας θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050, εάν το επίπεδο των επόμενων γενεών δεν βελτιωθεί», εκτιμά ο Ξαβιέ Ζαραβέλ. «Μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι, εάν το επίπεδο εκπαίδευσης δεν είχε επιδεινωθεί, η οικονομική ανάπτυξη θα ήταν περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη κάθε χρόνο την τελευταία δεκαετία», προσθέτει ο Ξαβιέ Ζαραβέλ, ο οποίος συνδέει αυτό το κενό με την καθυστερημένη στροφή προς την ψηφιακή τεχνολογία στη Γαλλία.

Σε σύγκριση με την τελευταία έκδοση το 2022, τα αποτελέσματα, που δοκιμάστηκαν σε 6.500 Γάλλους μαθητές σε 289 σχολεία, έχουν μειωθεί κατά 4 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 18 μονάδες στην κατανόηση κειμένου και 16 μονάδες στα μαθηματικά. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θεωρεί ότι οι 20 βαθμοί αντιπροσωπεύουν περίπου ένα έτος σχολικής φοίτησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ