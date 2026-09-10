BRICS: Ο Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφθεί την Ινδία για πρώτη φορά από το 2019

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα συμμετάσχει αυτό το σαββατοκύριακο στην Ινδία στη σύνοδο κορυφής των χωρών BRICS, στην πρώτη του επίσκεψη στη χώρα αυτή εδώ και επτά χρόνια

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα συμμετάσχει αυτό το σαββατοκύριακο στην Ινδία στη σύνοδο κορυφής των χωρών BRICS, στην πρώτη του επίσκεψη στη χώρα αυτή εδώ και επτά χρόνια, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του Σι στην Ινδία από τον Οκτώβριο του 2019, μερικούς μήνες μετά τη σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων το 2020 ύστερα από επεισόδια στα σύνορα. Το ταξίδι αυτό έρχεται σε συνέχεια προσπαθειών επί μήνες για αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Ύστερα από πρόσκληση του πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα συμμετάσχει στη 18η σύνοδο BRICS στο Νέο Δελχί στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου» δήλωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Μια σειρά από συγκρούσεις στα Ιμαλάια είχαν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 20 Ινδούς στρατιώτες και τέσσερις Κινέζους το 2020.

Οι δύο χώρες, οι πολυπληθέστερες του κόσμου, που μοιράζονται σύνορα μήκους 3.500 χιλιομέτρων, έχουν έκτοτε προσπαθήσει να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, συνεχίζοντας να ανταγωνίζονται για την άσκηση επιρροής στην Ασία.

Ο Ινδός πρωθυπουργός είχε συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ τον Οκτώβριο του 2024 για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια σε σύνοδο κορυφής στη Ρωσία. Τον Σεπτέμβριο του 2025, πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα από το 2018 για να παρευρεθεί σε σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Οι απευθείας πτήσεις μεταξύ της Ινδίας και της ηπειρωτικής Κίνας επαναλήφθηκαν τον επόμενο Οκτώβριο, πέντε και πλέον έτη μετά την αναστολή τους. Επαναλήφθηκε επίσης το διασυνοριακό εμπόριο.

Συνάντηση με Πούτιν στο φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας -Ειρηνικού

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογος του Σι Τζινπίνγκ θα έχουν σε βάθος συνομιλίες στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας -Ειρηνικού (APEC) που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο δηλώσεις του συμβούλου του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Δεν έχει προγραμματισθεί ξεχωριστή συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών στην σύνοδο κορυφής της ομάδας BRICS που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ουσακόφ όπως μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ