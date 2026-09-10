Η Αλγερία διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με τα ΗΑΕ

Η κυβέρνηση της Αλγερίας έλαβε αυτήν την απόφαση «αφού εξάντλησε όλα τα μέσα διατήρησης των διμερών σχέσεων», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Η Αλγερία ανακοίνωσε σήμερα ότι διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από χρόνια εντάσεων, με το Αλγέρι να κατηγορεί τακτικά το Άμπου Ντάμπι για παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας και σε χώρες της περιοχής.

Η κυβέρνηση της Αλγερίας έλαβε αυτήν την απόφαση «αφού εξάντλησε όλα τα μέσα διατήρησης των διμερών σχέσεων», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ο πρόεδρος της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν κατηγορεί τακτικά τα ΗΑΕ ότι διεξάγουν αποσταθεροποιητικές ενέργειες σε διάφορες χώρες της περιοχής.

«Όπου κι αν πατήσουν το πόδι τους, υπάρχει αιματοχυσία», δήλωσε πρόσφατα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Τεμπούν, χαρακτηρίζοντας τα ΗΑΕ ένα «μικροσκοπικό κράτος» με «πολύ αρνητικό αντίκτυπο». «Το μόνο που θέλει η Αλγερία είναι αυτό το κράτος να απομακρυνθεί, ώστε να μην υπάρξει αιματοχυσία στο έδαφός μας», είπε.

Συνέχισε λέγοντας πως μια διπλωματική ρήξη θα είχε συμβεί προ πολλού αν δεν υπήρχε η βούληση του Αλγερίου να μην επιδεινώσει τις διαιρέσεις μεταξύ των αραβικών χωρών.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για να σχολιάσει την κίνηση του Αλγερίου.

Αλγερινά μέσα ενημέρωσης έχουν στο παρελθόν επικρίνει έντονα τα ΗΑΕ, κατηγορώντας τα ότι επιδιώκουν να σπείρουν περιφερειακή διχόνοια.

Πέρυσι, ο πρόεδρος της Αλγερίας δήλωσε ότι οι σχέσεις της χώρας του με όλα τα κράτη του Κόλπου είναι θερμές εκτός από ένα κράτος, σε μια ελαφρώς συγκαλυμμένη αναφορά στα ΗΑΕ. Χαρακτήρισε τους δεσμούς με τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Ομάν και το Κατάρ «αδελφικούς», ενώ κατηγόρησε τη χώρα που δεν κατονόμασε ότι παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Αλγερίας και επιδιώκει να την αποσταθεροποιήσει.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν περαιτέρω τον Φεβρουάριο, όταν η Αλγερία ξεκίνησε τη διαδικασία ακύρωσης μιας συμφωνίας αεροπορικών υπηρεσιών με τα ΗΑΕ που υπογράφηκε στο Άμπου Ντάμπι τον Μάιο του 2013.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ