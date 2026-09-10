Ζαχαράκη για νέα σχολική χρονιά: «Κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές, αποδεκτό και σημαντικό»

«Ευθύνη μας είναι να κάνουμε κάθε μέρα το σχολείο καλύτερο. Να στηρίζουμε τους ανθρώπους του, να ακούμε τις ανάγκες του και να δημιουργούμε περισσότερες δυνατότητες για κάθε παιδί», σημειώνει.

Ευχές για μία σχολική χρονιά γεμάτη υγεία, ασφάλεια, δημιουργία, χαρά, καινούργιες γνώσεις, δυνατές φιλίες, όμορφες αναμνήσεις και μικρές καθημερινές επιτυχίες που στο τέλος της χρονιάς αποδεικνύονται πολύ μεγαλύτερες, περιλαμβάνει το μήνυμα της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027.

Η κ. Ζαχαράκη, απευθυνόμενη στους μαθητές και τις μαθήτριες υπογράμμισε ότι στο σχολείο υπάρχει χώρος για όλους, για τις ερωτήσεις, τις ιδέες και τα ταλέντα τους και τους παρακίνησε να ρωτούν, να δοκιμάζουν και να συμμετέχουν στη δημιουργία ενός σχολείου με σεβασμό στη διαφορετικότητα και με τη βεβαιότητα ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές, αποδεκτό και σημαντικό.

Η υπουργός Παιδείας, στο μήνυμά της, ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς για τη γνώση και τη φροντίδα που προσφέρουν και κάλεσε τους γονείς και τους κηδεμόνες να έχουν εμπιστοσύνη και να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, καθώς το σχολείο και η οικογένεια μοιράζονται τον στόχο να βοηθήσουν κάθε παιδί να προχωρήσει με γνώση, αυτοπεποίθηση και ασφάλεια.

Όπως σημείωσε, ευθύνη του υπουργείου Παιδείας, είναι να κάνει κάθε μέρα το σχολείο καλύτερο, στηρίζοντας τους ανθρώπους του, ακούγοντας τις ανάγκες του και δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες για κάθε παιδί.

«Από το μικρότερο νησί και το πιο απομακρυσμένο χωριό μέχρι το κέντρο της μεγαλύτερης πόλης, κάθε παιδί αξίζει να έχει την ευκαιρία να ονειρευτεί, να προσπαθήσει και να προχωρήσει όσο πιο ψηλά μπορεί», επεσήμανε η Σοφία Ζαχαράκη.

Η δήλωση της Σοφίας Ζαχαράκη

«Αγαπητά μου παιδιά,

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Με τον σημερινό αγιασμό ξεκινά μια καινούργια σχολική χρονιά. Οι αυλές γεμίζουν ξανά φωνές, οι φίλοι ανταμώνουν, οι τάξεις περιμένουν να υποδεχθούν νέες ιστορίες. Κάποια παιδιά περνούν για πρώτη φορά την πόρτα του σχολείου, κρατώντας σφιχτά ένα αγαπημένο χέρι. Άλλα επιστρέφουν σε γνώριμα πρόσωπα. Και τα μεγαλύτερα πλησιάζουν, βήμα βήμα, στις αποφάσεις για το δικό τους αύριο.

Ως εκπαιδευτικός, κρατώ πάντα μέσα μου τη συγκίνηση αυτής της ημέρας. Ξέρω πόση προσμονή, πόσα όνειρα, αλλά και πόση αγωνία μπορεί να χωρέσει μια καινούργια αρχή.

Παιδιά μου,

Θα ήθελα φέτος να κρατήσετε μια σκέψη: στο σχολείο υπάρχει χώρος για καθέναν και καθεμία από εσάς. Για τις ερωτήσεις σας, τις ιδέες σας, τα ταλέντα σας. Αλλά και για τις δυσκολίες σας. Για όλα εκείνα που ήδη ξέρετε ότι μπορείτε να καταφέρετε και για όσα δεν έχετε ακόμη ανακαλύψει ότι μπορείτε.

Να ρωτάτε όσα δεν καταλαβαίνετε. Να δοκιμάζετε, ακόμη κι όταν φοβάστε ότι μπορεί να κάνετε λάθος. Να ζητάτε βοήθεια όταν τη χρειάζεστε. Κανείς δεν χρειάζεται να τα καταφέρνει όλα μόνος του. Και κανένα λάθος δεν είναι λόγος να σταματήσετε να προσπαθείτε.

Και να κοιτάζετε τον διπλανό σας. Ένα «έλα να παίξουμε», μια θέση στην παρέα, μια κουβέντα συμπαράστασης μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη τη μέρα ενός παιδιού. Το σχολείο γίνεται καλύτερο με τη συμμετοχή όλων μας, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και με τη βεβαιότητα ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές, αποδεκτό και σημαντικό.

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Στο δικό σας καλωσόρισμα ένα παιδί μπορεί να βρει το θάρρος που του λείπει. Στη δική σας ενθάρρυνση μπορεί να ανακαλύψει μια δυνατότητα που ακόμη δεν γνωρίζει ότι έχει. Ξέρω καλά ότι πίσω από κάθε σχολική ημέρα υπάρχει η δική σας προετοιμασία, η προσπάθεια, η υπομονή και πολλές φορές η υπέρβαση.

Σας ευχαριστώ για τη γνώση και τη φροντίδα που προσφέρετε. Ευχαριστώ και το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στα παιδιά και στηρίζει ουσιαστικά τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Γνωρίζω πως σήμερα, μαζί με τα παιδιά σας, περνούν την πόρτα του σχολείου και οι δικές σας ελπίδες και ανησυχίες. Η εμπιστοσύνη και η συνεργασία σας με τους εκπαιδευτικούς είναι πολύτιμες για κάθε τους βήμα. Το σχολείο και η οικογένεια μοιράζονται έναν κοινό στόχο: να βοηθήσουν κάθε παιδί να προχωρήσει με γνώση, αυτοπεποίθηση και ασφάλεια.

Και αυτή είναι και η δική μας ευθύνη. Να κάνουμε κάθε μέρα το σχολείο καλύτερο. Να στηρίζουμε τους ανθρώπους του, να ακούμε τις ανάγκες του και να δημιουργούμε περισσότερες δυνατότητες για κάθε παιδί. Γιατί οι ευκαιρίες στη γνώση και στη ζωή δεν μπορεί να εξαρτώνται από τον τόπο όπου γεννήθηκε ή μεγαλώνει ένα παιδί, από τις δυνατότητες της οικογένειάς του ή από την αφετηρία του. Από το μικρότερο νησί και το πιο απομακρυσμένο χωριό μέχρι το κέντρο της μεγαλύτερης πόλης, κάθε παιδί αξίζει να έχει την ευκαιρία να ονειρευτεί, να προσπαθήσει και να προχωρήσει όσο πιο ψηλά μπορεί.

Εύχομαι αυτή η σχολική χρονιά να είναι γεμάτη υγεία, ασφάλεια, δημιουργία και χαρά. Να σας χαρίσει καινούργιες γνώσεις, δυνατές φιλίες, όμορφες αναμνήσεις και εκείνες τις μικρές καθημερινές επιτυχίες που, όταν τις κοιτάζουμε στο τέλος της χρονιάς, αποδεικνύονται πολύ μεγαλύτερες απ’ όσο νομίζαμε.

Καλή αρχή, παιδιά μου!

Καλή δύναμη στις εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευτικούς μας, στους γονείς και σε κάθε άνθρωπο της σχολικής μας κοινότητας.

Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους!»