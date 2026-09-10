ΥΠΕΘΟΟ: Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ έχει ετήσιο κόστος 13 δισ. ευρώ και συνολικό άνω των 40 δισ. ευρώ στην 4ετία

«Γιατί στην πολιτική μπορεί κανείς να παίζει με τις λέξεις. Με τους αριθμούς, όμως, στο τέλος έρχεται πάντα ο λογαριασμός», τονίζει το ΥΠΕΘΟΟ.

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), σε πλήρη εφαρμογή, έχει ετήσιο κόστος περίπου 13 δισ. ευρώ και συνολικό κόστος άνω των 40 δισ. ευρώ στην τετραετία.

Αυτό απαντά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, με την «παράκληση» όταν καταθέσει το πρόγραμμά της στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ας θυμηθεί να συμπεριλάβει όλα τα μέτρα που εξήγγειλε. Γιατί στην πολιτική μπορεί κανείς να παίζει με τις λέξεις. Με τους αριθμούς, όμως, στο τέλος έρχεται πάντα ο λογαριασμός.

Ειδικότερα, από το υπουργείο αναφέρθηκαν τα εξής:

«Η πολιτική είναι, μεταξύ άλλων, η τέχνη να ξέρεις να μετράς. Να μετράς τι υπόσχεσαι, πόσο κοστίζει και, κυρίως, ποιος τελικά θα πληρώσει τον λογαριασμό. Και οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να μπούμε σε μια συζήτηση εντυπώσεων ή δημιουργικής αριθμητικής. Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα:

Εμμένουμε απολύτως στην εκτίμησή μας: το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, σε πλήρη εφαρμογή, έχει ετήσιο κόστος περίπου 13 δισ. ευρώ και συνολικό κόστος άνω των 40 δισ. ευρώ στην τετραετία. Στη δική του κοστολόγηση διαιρεί ετήσια κόστη διά τέσσερα, εμφανίζει μόνιμες παρεμβάσεις ως εφάπαξ δαπάνες, παρότι επιβαρύνουν και όλα τα επόμενα έτη, και αφήνει εκτός κοστολόγησης μέτρα που ο ίδιος ανακοίνωσε.

Η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς εδώ. Το δικό μας πρόγραμμα είναι αναλυτικά κοστολογημένο, δημοσιοποιημένο και ελέγξιμο. Το ετήσιο κόστος του, συμπεριλαμβανομένης της ρήτρας διαφυγής, ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ το 2027, σε 2,8 δισ. το 2028, σε 3,4 δισ. το 2029 και σε 3,6 δισ. ευρώ το 2030. Η αναλυτική ποσοτικοποίηση βρίσκεται στη σελίδα 6 του κειμένου των 53 σελίδων που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι ποσοτικοποιήσεις έχουν ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ενσωματωθούν στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 και στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα ελεγχθούν από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Καλωσορίζουμε, επομένως, την πρόθεση του κ. Τσίπρα να καταθέσει και το δικό του πρόγραμμα στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Μία μόνο παράκληση: αυτή τη φορά, όταν το καταθέσει, ας θυμηθεί να συμπεριλάβει όλα τα μέτρα που εξήγγειλε. Γιατί στην πολιτική μπορεί κανείς να παίζει με τις λέξεις. Με τους αριθμούς, όμως, στο τέλος έρχεται πάντα ο λογαριασμός».

ΕΛΑΣ: Από τα 18 δισ. στα 13 δισ. και σήμερα στα 40 δισ., οι κοστολογήσεις της ΝΔ για το πρόγραμμά μας

«Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά ‘κοστολόγηση' της ΝΔ. Από τα 18 δισ. του κ. Κοντογεώργη, στα 13 δισ. του κ. Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δισ. του κ. Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις του ΤΑΑ έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις», σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου», τονίζει και καταλήγει: «Περιμένουμε από την κυβέρνηση να κάνει το ίδιο και να παρουσιάσει το πλήρες κόστος των δικών της εξαγγελιών για όλα τα έτη έως το 2030, όχι μόνο τον αριθμό που την βολεύει».