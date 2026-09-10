Κρεμλίνο: «Οι επιθέσεις σε ουκρανικά πλοία που μεταφέρουν πυρομαχικά θα συνεχιστούν»

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, προκαλώντας άνοδο των παγκόσμιων τιμών των σιτηρών.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καταστρέφουν πλοία που μεταφέρουν πυρομαχικά για τον ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο απαντώντας σε ερώτηση για πιθανό μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, προκαλώντας άνοδο των παγκόσμιων τιμών των σιτηρών. Η Μόσχα έχει στο παρελθόν απορρίψει ως «ημίμετρο» την ιδέα μιας κατάπαυσης του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Κρεμλίνο πρόσθεσε επίσης ότι η Λετονία θα χάσει από το σχέδιό της να επιβάλει δασμό 300% στα σιτηρά που φτάνουν από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Ερωτηθείς να σχολιάσει το σχέδιο αυτό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία θα μπορέσει να βρει εναλλακτικές οδούς εξαγωγών.

Εκατέρωθεν επιθέσεις

Ένας άμαχος σκοτώθηκε σήμερα όταν ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) επιτέθηκε στο αυτοκίνητό του στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Άλλοι δύο άνθρωποι λαμβάνουν ιατρική φροντίδα για τραύματα στο νοσοκομείο, πρόσθεσαν οι αρχές.

Η περιφέρεια του Μπέλγκοροντ και οι γειτονικές της αποτελούν συχνά στόχο ουκρανικών επιθέσεων.

Παράλληλα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο και η ουκρανική εταιρεία πετρελαίου Ukrnafta ανακοίνωσαν ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση των ρωσικών δυνάμεων σε πρατήριο βενζίνης στο Κίεβο.

Από την επίθεση σε συγκρότημα πρατηρίου βενζίνης στο νοτιοδυτικό Κίεβο, προκλήθηκε πυρκαγιά, καταστράφηκε τουλάχιστον ένα όχημα και προκλήθηκε πυρκαγιά σε γειτονικό κτίριο, ανακοίνωσαν επίσης οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

«Δεν υπάρχει στρατιωτικός στόχος στις επιθέσεις αυτού του είδους. Είναι τρομοκρατία και εκφοβισμός του άμαχου πληθυσμού», δήλωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο διευθύνων σύμβουλος της Ukrnafta Μποχντάν Κουκούρα.

Για σχεδόν δύο εβδομάδες, το Κίεβο βρίσκεται υπό ένα σχεδόν συνεχές μπαράζ αεριωθούμενων drones που έχουν στόχο αποθήκες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην πόλη και τα προάστιά της.

Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία έχει επιτεθεί σε γύρω στα 300 ουκρανικά πρατήρια βενζίνης, κυρίως σε ανατολικές περιφέρειες στο μέτωπο, σε μια προσπάθεια να διαταράξει την επιμελητειακή υποστήριξη του ουκρανικού στρατού. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν και κατέστρεψαν αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια του Κιέβου στα τέλη του Αυγούστου.

Η Ουκρανία έχει επίσης στοχοθετήσει ρωσικές εγκαταστάσεις καυσίμων με πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε πρατήρια βενζίνης, δεξαμενόπλοια και σιδηροδρομικές υποδομές για καύσιμα σε περιοχές υπό ρωσική κατοχή, όπως και διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία, προκαλώντας ελλείψεις σε καύσιμα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Γιαμαλο-Νένετς και θαλάσσιο λιμάνι στο Νταγκεστάν σε επιθέσεις της το τελευταίο 24ωρο.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι επλήγησαν επίσης 8 ρωσικές εγκαταστάσεις υποδομών που υποστηρίζουν τον πόλεμο, όπως και εγκαταστάσεις που δεν κατονόμασε στις περιφέρειες της Μόσχας, της Βορονέζ, της Αστραχάν και του Μπριάνσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν σχεδόν τελείως μεγάλες αποθήκες πετρελαίου και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων της Ουκρανίας στις αρχές του πολέμου, πυροδοτώντας εκτεταμένη κρίση καυσίμων και αναγκάζοντας τη χώρα να αναθεωρήσει την εφοδιαστική της υποστήριξη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ