ΗΠΑ: Οριακή πτώση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας - Παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα οι απολύσεις

Υποχώρησε οριακά ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απολύσεις παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα.

Υποχώρησε οριακά ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απολύσεις παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα και συνέχισαν να σταθεροποιούν την αγορά εργασίας.

Αναλυτικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 1.000 σε εποχικά προσαρμοσμένες, φτάνοντας τις 206.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 5 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 205.000.

Ο αριθμός των αιτήσεων ανεργίας παραμένει περιορισμένος σε ένα στενό εύρος μεταξύ 189.000 και 212.000 από τα μέσα Ιουλίου, κάτι που συνάδει με μια αγορά εργασίας που ανακτά τη δυναμική της μετά από μια απότομη άνοδο από τα τέλη της άνοιξης και για μεγάλο μέρος του καλοκαιριού. Η κυβέρνηση ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα αυξήθηκαν κατά 162.000 τον Αύγουστο, η μεγαλύτερη άνοδος των τελευταίων πέντε μηνών, μετά από αύξηση 21.000 τον Ιούλιο. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,1%.

Παρά την ανάκαμψη στην αύξηση των θέσεων εργασίας, η μακροχρόνια ανεργία παραμένει πρόβλημα, με τη μέση διάρκεια της ανεργίας να βρίσκεται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4,5 ετών τον Αύγουστο. Η έκθεση για τις αιτήσεις ανεργίας έδειξε ότι οπ αριθμός των ατόμων που λάμβαναν επιδόματα ανεργίας μετά την πρώτη εβδομάδα παροχής βοήθειας, που αποτελεί δείκτη προσλήψεων, μειώθηκε κατά 1.000 σε εποχικά προσαρμοσμένο αριθμό 1,774 εκατομμυρίων κατά την εβδομάδα που έληξε στις 29 Αυγούστου.