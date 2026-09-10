Nasdaq: Επενδύει 100 εκατ. δολ. στη μητρική του Kraken - Έρχονται οι συναλλαγές «tokenized» μετοχών το 2027

Στην επένδυση 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην Payward, τη μητρική εταιρεία του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Kraken, θα προχωρήσει η Nasdaq, σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία στα 21 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην επένδυση 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην Payward, τη μητρική εταιρεία του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Kraken, θα προχωρήσει η Nasdaq, σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία στα 21 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ποσό που θα προέλθει από την Nasdaq Ventures, βραχίονα επιχειρηματικών κεφαλαίων της Nasdaq αποτελεί μία επέκταση της συμφωνίας που έκλεισε τον Μάρτιο, και θα βρει την Kraken θα διανέμει τις μετοχές σε μορφή token στη δική της πλατφόρμα, παρέχοντας στους πελάτες token μετοχές εισηγμένες στο Nasdaq, οι οποίες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου με τις μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Σε αυτή τη νέα φάση, οι εταιρείες θα αναπτύξουν μια υποδομή για τη διανομή και την εμπορία token μετοχών, το λανσάρισμα των οποίων αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Η Payward θα υιοθετήσει επίσης την τεχνολογία επιτήρησης της αγοράς της Nasdaq σε όλους τους χώρους συναλλαγών της, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων και των «token μετοχών», καθώς το ανταλλακτήριο Kraken εξετάζει την επέκτασή του, πέρα από τα κρυπτονομίσματα, και σε άλλα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε μια προσπάθεια να αποτελέσει μία ευρύτερη πλατφόρμα συναλλαγών πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.

Η επένδυση ανεβάζει την αποτίμηση της εταιρείας κρυπτονομισμάτων στα 21 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Η επόμενη εποχή εξέλιξης της αγοράς θα καθοριστεί από το πόσο αποτελεσματικά και απρόσκοπτα κινούνται τα κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα με διαρκή ρευστότητα», δήλωσε ο πρόεδρος της Nasdaq, Tal Cohen.

Η επένδυση αντικατοπτρίζει μια αυξανόμενη ώθηση από την Wall Street να εντάξει τους «tokenized» τίτλους στην κύρια αγορά, με τον Nasdaq να προετοιμάζεται για μια χρηματιστηριακή αγορά όπου οι μετοχές μπορούν να υπάρχουν σε δίκτυα blockchain παράλληλα με τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές υποδομές.

Χτίζοντας αυτό το παράλληλο σύστημα με την Payward, o Nasdaq θα μπορούσε τελικά να κάνει τις συναλλαγές και τις εκκαθαρίσεις ταχύτερες και να επιτρέψει στις αγορές να λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο.