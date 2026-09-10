Όλα τα μάτια στην Oracle - Τα αποτελέσματα θα δοκιμάσουν τις αντοχές της αγοράς στις ΑΙ δαπάνες

Η μετοχή έφτασε σε ιστορικό υψηλό ακριβώς πριν από ένα χρόνο. Έκτοτε, έχει χάσει το 53%, σημειώνοντας την όγδοη χειρότερη απόδοση στον δείκτη S&P 500.

Η Oracle αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών μετά το κλείσιμο της Wall Street την Πέμπτη, καθώς τα οικονομικά μεγέθη που θα ανακοινώσει για το πρώτο τρίμηνο του 2027 θα είναι ενδεικτικά, εάν ο επιθετικός κύκλος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μεταφράζεται σε βιώσιμη ανάπτυξη.

Η μετοχή του γίγαντα του cloud, αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες φέτος, καθώς οι επενδυτές προβληματίζονται με το τεράστιο χρέος που έχει αναλάβει για την κατασκευή υποδομής τεχνητής νοημοσύνης. Tα κέρδη που θα ανακοινώσει θα δώσουν στην αγορά μία ένδειξη για το πόση υπομονή έχουν οι επενδυτές να υποστηρίζουν τόσο μεγάλες δαπάνες τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή έφτασε σε ιστορικό υψηλό ακριβώς πριν από ένα χρόνο, αφού είχε υπερδιπλασιαστεί τους προηγούμενους 12 μήνες. Έκτοτε, έχει χάσει το 53%, σημειώνοντας την όγδοη χειρότερη απόδοση στον δείκτη S&P 500. Παρόλο που η μετοχή έχει σκαρφαλώσει κατά 40% από το χαμηλότερο σημείο που έφτασε τον Ιούλιο, σημειώνει απώλειες 17% το 2026 και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να καταγράψει τη χειρότερη χρονιά της από το 2015.

«Η Oracle βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο των ανησυχιών της αγοράς σχετικά με τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης και πολλά θα έπρεπε να πάνε δεξιά για να αλλάξουν αυτό», δήλωσε ο Γκρεγκ Άλτερ, διευθυντής έρευνας στην Carnegie Investment Counsel, η οποία έχει περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και κατέχει μετοχές της Oracle.

Δαπάνες και υποδομές

Οι αναλυτές της Wall Street αναμένουν ότι η Oracle θα καταγράψει αύξηση περίπου 30% στα κέρδη ανά μετοχή στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους, το οποίο έληξε στις 31 Αυγούστου, με τα έσοδα να ενισχύονται περίπου το ίδιο. Τα έσοδα από υποδομές cloud προβλέπεται να ανέλθουν σε περίπου 7,2 δισ. δολ., σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg, από 3,3 δισ. δολ. πριν από ένα χρόνο.

Ωστόσο, τα σχέδια δαπανών της Oracle θα βρεθούν στο επίκεντρο. Πρόσφατα αποτελέσματα από τη Microsoft και την Amazon έδειξαν ότι οι δαπάνες μεταφράζονται σε βελτιωμένη ανάπτυξη, όμως αυτές οι αναφορές δεν ήταν αρκετές για να αποτελέσουν ένα σαφές σήμα, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Γουάντελ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Coastal Bridge Advisors, η οποία κατέχει μετοχές της Oracle.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Oracle αναμένεται να ανέλθουν σε σχεδόν 20 δισεκατομμύρια δολάρια στο τρίμηνο, οδηγώντας την ελεύθερη ταμειακή ροή σε περίπου -10 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αυτό θα ήταν από τις χαμηλότερες μετρήσεις στην ιστορία της εταιρείας και μειωμένο από την αρνητική ελεύθερη ταμειακή ροή των 362 εκατομμυρίων δολαρίων πριν από ένα χρόνο.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στο οικονομικό έτος 2027 θα αγγίξουν σχεδόν τα 93 δισ. δολ., αυξημένες κατά περισσότερο από 65% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Το ποσό προβλέπεται να ξεπεράσει τα 104 δισεκατομμύρια δολάρια στο οικονομικό έτος 2028, πριν υποχωρήσει σε περίπου 95 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος.

Η Oracle θεωρείται γενικά ότι έχει την υψηλότερη έκθεση σε κίνδυνο δαπανών μεταξύ των μεγάλων «παικτών» Τεχνητής Νοημοσύνης, γεγονός που επισκιάζει την ισχυρή ανάπτυξη στο τμήμα cloud-computing. Το χρέος της εταιρείας έχει αυξηθεί σημαντικά από τις αρχές του 2025 και αναμένεται να καταγράψει αρνητική ελεύθερη ταμειακή ροή το 2029.

Τον Ιούλιο, η S&P Global Ratings υποβάθμισε την Oracle στην χαμηλότερη επενδυτική βαθμίδα, ενώ η τιμή των πενταετών συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (credit default swaps), η οποία δείχνει το κόστος προστασίας του χρέους της Oracle από αθέτηση, έφτασε πρόσφατα σε ιστορικό υψηλό.

«Υπάρχει ανάπτυξη στον κλάδο του cloud, ωστόσο οι ταμειακές ροές έχουν γίνει πραγματικά αρνητικές και μόνο χειροτερεύουν», δήλωσε ο Άλτερ. «Η μετοχή όχι μόνο αντικατοπτρίζει μια πιο αδύναμη βάση, αλλά τα spreads των CDS φαίνονται αρκετά υψηλά, γεγονός που δείχνει πόσο τρομαγμένοι είναι οι επενδυτές» τόνισε.