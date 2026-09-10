Τουρκία: Αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη φορά

Η απόφαση καταγράφει την επιφυλακτικότητα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην εξισορρόπηση μιας επιβράδυνσης του πληθωρισμού με την απότομη αύξηση των τιμών πετρελαίου.

Δεν προχώρησε σε αλλαγές στη νομισματική της πολιτική η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας για πέμπτη φορά, καταγράφοντας την επιφυλακτικότητα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην εξισορρόπηση μιας επιβράδυνσης του πληθωρισμού με την απότομη αύξηση των τιμών πετρελαίου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής, με επικεφαλής τον Διοικητή Φατίχ Καραχάν, διατήρησε το εβδομαδιαίο επιτόκιο πολιτικής στο 37% την Πέμπτη, όπως αναμενόταν από την σχεδόν ομόφωνη συναίνεση 19 αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg.

Η κεντρική τράπεζα σημείωσε ότι παρά την πρόσφατη αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές και το ταραγμένο σκηνικό της παγκόσμιας μακροοικονομίας, οι κύριοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η τάση του υποκείμενου πληθωρισμού έχει μετριαστεί από την τελευταία συνεδρίαση του Ιουνίου.

Ωστόσο, οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας λόγω της νέας κλιμάκωσης του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ αύξησαν τους πληθωριστικούς κινδύνους, εμποδίζοντας τυχόν ενδείξεις που να δικαιολογούν χαλάρωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών ή ένα ευνοϊκό σκηνικό για τη λίρα και τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών.

«Οι αυξημένες τιμές ενέργειας εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων θέτουν ανοδικό κίνδυνο για τις προοπτικές του πληθωρισμού», ανέφερε η κεντρική τράπεζα.

Η τράπεζα επίσης τάχθηκε υπέρ της υπεράσπισης της σταθερότητας της λίρας, η οποία δοκιμάστηκε τον Μάιο, αφού τα τουρκικά δικαστήρια απέλυσαν τον ηγέτη της αντιπολίτευσης της χώρας, Οζέλ, και προηγουμένως προκάλεσαν τροποποιήσεις στο νομισματικό πλαίσιο για να αναγκάσουν τις εμπορικές τράπεζες να επιβάλουν υψηλότερα επιτόκια χρηματοδότησης.

Η ετήσια αύξηση των τιμών μειώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο στο 31,5% τον Αύγουστο, αυξάνοντας τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων αυτόν τον μήνα. Ωστόσο, η επιδείνωση των εντάσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ προκάλεσε επιφυλακτικότητα μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, καθώς οι τιμές του αργού Brent ξεπέρασαν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη για πρώτη φορά από τον Ιούλιο.