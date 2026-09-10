Το παλαιότερο σπίτι της πόλης στην Πλάκα: Η εικόνα μιας Αθήνας που δεν υπάρχει πια

Το όνομα «Μπενιζέλος» σήμερα ίσως δεν μας λέει πολλά. Στην Αθήνα της Τουρκοκρατίας όμως ήταν ένα όνομα συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης.

Η Αθήνα στην μακραίωνη ιστορία της έχει να δείξει πολλά κοσμήματα. Δυστυχώς, ελάχιστα έχουν καταφέρει να γλιτώσουν από την μανία της ανάπτυξης και να φτάσουν στο σήμερα. Ένα από αυτά, είναι το παλαιότερο σπίτι της πόλης, το αρχοντικό των Μπενιζέλων από τον μακρινό 16ο αιώνα, μετά την Άλωση, πριν την επανάσταση.

Το όνομα «Μπενιζέλος» σήμερα ίσως δεν μας λέει πολλά. Στην Αθήνα της Τουρκοκρατίας όμως ήταν ένα όνομα συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης.

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