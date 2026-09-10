Παπαστεργίου: Ενισχύεται η θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και διεθνές διαστημικό οικοσύστημα

Το International Space Summit, η πρώτη διεθνής Σύνοδος Κορυφής που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στο Διάστημα, συγκέντρωσε 120 αντιπροσωπείες.

Στη νέα θέση που διεκδικεί η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό και διεθνή διαστημικό τομέα αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά τη συμμετοχή του στο 1ο International Space Summit, που ολοκληρώθηκε σήμερα (10/09/2026) στο Παρίσι.

Η Σύνοδος συνέπεσε με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συμμετοχή του Έλληνα αστροναύτη Αδριανού Γολέμη στην αποστολή PAM-6 της Vast προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), εξέλιξη που σηματοδοτεί την πρώτη συμμετοχή Έλληνα σε επανδρωμένη διαστημική αποστολή.

Η αποστολή έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη NASA και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Στο πλήρωμα αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης ο Γάλλος αστροναύτης Thomas Pesquet, ως επικεφαλής της αποστολής, ο Τσέχος Aleš Svoboda και ακόμη ένας Ευρωπαίος αστροναύτης.

Στην παρουσίαση του Αδριανού Γολέμη, ως μέλους του πληρώματος, παρέστησαν ο Δημήτρης Παπαστεργίου, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) Εμμαουήλ Ράμμος και η πλανητολόγος και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ESA Ανεζίνα Σολομωνίδου.

Στο επίκεντρο η διαστημική συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας

Κατά την παραμονή του στο Παρίσι, ο υπουργός συμμετείχε και στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στη συνάντηση εξετάστηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη αναφορά σε έργα συνδεσιμότητας.

Το International Space Summit, η πρώτη διεθνής Σύνοδος Κορυφής που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στο Διάστημα και διοργανώθηκε με γαλλική πρωτοβουλία, συγκέντρωσε 120 αντιπροσωπείες. Στις εργασίες της συμμετείχαν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, επιστήμονες, αστροναύτες και στελέχη της διεθνούς διαστημικής βιομηχανίας.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ο γενικός διευθυντής της ESA Josef Aschbacher και ο Ευρωπαίος επίτροπος Andrius Kubilius, καθώς και υπουργοί και εκπρόσωποι κυβερνήσεων.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στην ασφάλεια και την άμυνα στο Διάστημα, την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη της διαστημικής οικονομίας, το ευρωπαϊκό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, την ασφαλή πρόσβαση στο Διάστημα και τη βιώσιμη χρήση του, καθώς και στη διαχείριση του φάσματος και των δορυφορικών τροχιών. Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης η διαστημική επιστήμη, η εξερεύνηση και οι επανδρωμένες αποστολές.

18 ελληνικοί δορυφόροι σε τροχιά

Η ελληνική παρουσία στη Σύνοδο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της χώρας για την ανάπτυξη εθνικών δυνατοτήτων στον διαστημικό τομέα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η Ελλάδα διαθέτει πλέον 18 δορυφόρους σε τροχιά, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται εγχώριο οικοσύστημα για την κατασκευή δορυφόρων και δημιουργούνται κρίσιμες υποδομές και εθνικές δυνατότητες.

Η χώρα συμμετέχει επίσης στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για ασφαλή δορυφορική συνδεσιμότητα, μεταξύ άλλων, μέσω της κατασκευής του GOVSATCOM Hub στην Ελλάδα, της στήριξης του ευρωπαϊκού προγράμματος IRIS² και της ανάπτυξης δυνατοτήτων για την παρακολούθηση αντικειμένων στο Διάστημα.

Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνεται στην Εθνική Στρατηγική Διαστήματος με ορίζοντα το 2035 και στο νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα «HELLAS-SPACE 2.0», συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την ESA και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και έχει ως στόχους τη δημιουργία εθνικών δυνατοτήτων, την ενίσχυση της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας και την αύξηση της συμμετοχής πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι υποδομές που αναπτύσσονται προορίζονται να έχουν πρακτικές εφαρμογές, από την έγκαιρη ανίχνευση και χαρτογράφηση δασικών πυρκαγιών και την παρακολούθηση πλημμυρικών φαινομένων έως τη θαλάσσια επιτήρηση και τη γεωργία ακριβείας. Στις εφαρμογές περιλαμβάνονται ακόμη η προστασία κρίσιμων υποδομών και η παροχή ασφαλών επικοινωνιών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Η αξιοποίηση των δεδομένων του Copernicus

Σημαντικό μέρος των συζητήσεων στο Παρίσι αφορούσε και την αξιοποίηση των διαστημικών δεδομένων, με έμφαση στην ευρωπαϊκή ικανότητα παρατήρησης της Γης. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus αποτελεί βασικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς τα δεδομένα που συλλέγονται από το Διάστημα μπορούν να μετατραπούν σε πληροφορίες χρήσιμες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος, την πολιτική προστασία και την οικονομική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της Συνόδου υπογράφηκε η Διακήρυξη Copernicus από τη γαλλική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ESA. Η Ελλάδα στηρίζει τη Διακήρυξη, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση της διαστημικής πολιτικής και την αξιοποίηση των διαστημικών δεδομένων προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και της ανθεκτικότητας.

Διαστημική εκπαίδευση στα σχολεία

Παράλληλα με τις υποδομές και τις τεχνολογικές επενδύσεις, ο εθνικός σχεδιασμός περιλαμβάνει και δράσεις για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται πανελλήνιο μαθητικό διαστημικό πρόγραμμα, μέσω του οποίου ομάδες μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων θα μπορούν να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν πραγματικούς νανοδορυφόρους, με στόχο έως και οκτώ από αυτούς να τεθούν σε τροχιά. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με τις διαστημικές επιστήμες και τις δεξιότητες STEM.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, με αφορμή τη συμμετοχή του στη Σύνοδο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αναπτύσσει σταδιακά τη θέση της στον διαστημικό τομέα, επενδύοντας σε υποδομές, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό.

Όπως ανέφερε, η χώρα διαθέτει σήμερα 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσει δυνατότητες που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την κατασκευή δορυφόρων, ενώ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του Αδριανού Γολέμη στην αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική παρουσία στο Διάστημα.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η συγκεκριμένη αποστολή, πέρα από την επιστημονική της σημασία, μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για μια νέα γενιά μαθητών και να ενισχύσει το ενδιαφέρον τους για τις επιστήμες, τη μηχανική και την τεχνολογία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ