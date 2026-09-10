Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Χέρτσογκ: Ασφάλεια, ενέργεια και άμυνα στην ατζέντα

Ο κ. Χέρτσογκ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στη Λευκωσία, εξέφρασε την επιθυμία για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Κύπρου, του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Ο τουρισμός, το εμπόριο, η ασφάλεια, η ενέργεια, η άμυνα και οι περιφερειακές εξελίξεις είναι στην ατζέντα της συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, καλωσορίζοντας τον κ. Χέρτσογκ στη Λευκωσία.

Ο κ. Χέρτσογκ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στη Λευκωσία, εξέφρασε την επιθυμία για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Κύπρου, του Λιβάνου και του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί «όνειρο» για τον ίδιο και ότι είναι σημαντικό να «κινηθούμε προς την ειρήνη στην περιοχή».

Καλωσορίζοντας τον Ισραηλινό πρόεδρο στο προεδρικό μέγαρο, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ο κ. Χέρτσογκ «δεν είναι ξένος για εμάς», επισημαίνοντας τη «βαθιά ριζωμένη σχέση της οικογένειάς του με την Κύπρο».

Ανέφερε ότι προσβλέπει στις συζητήσεις τους σχετικά με το πώς μπορεί να ενισχυθεί η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα.

Όσον αφορά τον τουρισμό, είπε ότι το καλοκαίρι «έχουμε αριθμό-ρεκόρ πτήσεων από το Ισραήλ, περισσότερες από 200 την εβδομάδα, ενώ ο μέσος όρος κάθε χρόνο είναι περίπου 140».

Πρόσθεσε ότι θα συζητήσουν για τον τουρισμό, το εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια και την άμυνα, ενώ παράλληλα θα ανταλλάξουν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις «και για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, μαζί και με άλλες χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας».

Ο κ. Χέρτσογκ ευχαρίστησε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την υποδοχή. «Αγαπώ τη χώρα σας και από παιδί μεγάλωσα αγαπώντας την, και είναι πάντα υπέροχο να την επισκέπτομαι», είπε, σημειώνοντας ότι βλέπει την ανάπτυξη και την πρόοδο της Κύπρου κάθε φορά που την επισκέπτεται.

«Είστε ένας μεγάλος φίλος», είπε στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ σέβεται τον διάλογο μαζί του, καθώς και «την ανοιχτή και ειλικρινή στάση» του σε όλα τα ζητήματα που ανέφερε προηγουμένως.

«Το όνειρό μου είναι να μπορέσουμε να συναντηθούμε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον πρόεδρο της Κύπρου και τον πρόεδρο του Ισραήλ, ακόμη και εδώ, και εύχομαι μια μέρα να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε ένα τέτοιο όνειρο. Πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε προς την ειρήνη στην περιοχή, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η τρομοκρατία θα απορριφθεί και θα εξαλειφθεί» για το καλό ολόκληρης της περιοχής και του κόσμου, δήλωσε ο κ. Χέρτσογκ.

«Μεταφέρω ένα μήνυμα φιλίας από το Ισραήλ», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι δύο χώρες μπορούν από κοινού να ενισχύσουν περαιτέρω τη «μοναδική τους εταιρική σχέση», την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική για τους δύο λαούς.

Οι δύο πρόεδροι πραγματοποιούν κατ’ ιδίαν συνάντηση και ακολούθως θα παρακαθίσουν σε γεύμα εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ