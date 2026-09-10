Την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα αποζημιώσεων για 20.000 θανατωθέντα ζώα στη Λέσβο

Σχετικά με τις ζωοτροφές και το γάλα που καταστράφηκε, ο κ. Καββαδάς τόνισε ότι οι σχετικές ΚΥΑ αναμένεται να εκδοθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ οι πληρωμές εντός του Οκτωβρίου.

Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Λέσβο, μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η επιχείρηση περιορισμού της νόσου στο νησί με την ενίσχυση των κτηνιατρικών κλιμακίων, την επιτάχυνση των ελέγχων και της ιχνηλάτησης, ενώ από τη Δευτέρα ο αριθμός των κτηνιάτρων και γεωπόνων που επιχειρούν στη Λέσβο αναμένεται να αυξηθεί από 35 σε 50.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καββαδάς ο οποίο βρίσκεται στο νησί, πραγματοποιεί επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς για την πορεία της επιχείρησης και την εφαρμογή των μέτρων που έχουν στόχο την εκρίζωση της νόσου. Σχετικά με τις ζωοτροφές και το γάλα που καταστράφηκε, ο κ. Καββαδάς τόνισε ότι οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αναμένεται να εκδοθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ οι πληρωμές προγραμματίζονται εντός του Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο παραμένει η κατάσταση στις 13 εκτροφές που έχουν εντοπιστεί θετικές στον αφθώδη πυρετό και στις οποίες, σύμφωνα με τον υφυπουργό, δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες θανατώσεις.

Ο κ. Καββαδάς χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες εκτροφές «υγειονομική βόμβα» για ολόκληρη τη Λέσβο, επισημαίνοντας ότι η παραμονή θετικών ζώων δημιουργεί κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου και μπορεί να επηρεάσει τη συνολική προσπάθεια αντιμετώπισής της.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε 13 ενεργές εστίες να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρη τη Λέσβο, ενώ γίνεται τεράστια προσπάθεια για την εκρίζωση της νόσου. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ας αναλάβει καθένας τις ευθύνες του», δήλωσε.

Υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού απαιτεί πλήρη εφαρμογή των επιστημονικών πρωτοκόλλων και των προβλεπόμενων μέτρων, χωρίς εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις, μέχρι να υπάρξει πλήρης έλεγχος της κατάστασης.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Καββαδάς διευκρίνισε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός και ο ρυθμιστικός ρόλος παραμένουν στο ΥΠΑΑΤ. Όπως επισήμανε, η συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας στο πεδίο, με επιπλέον στρατιωτικούς κτηνιάτρους, σε συνδυασμό με τα κλιμάκια κτηνιάτρων και γεωπόνων που ήδη επιχειρούν στη Λέσβο.

«Ο στρατηγικός σχεδιασμός και ο ρυθμιστικός ρόλος παραμένουν στο ΥΠΑΑΤ. Η συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προσθέτει δυνάμεις εκεί όπου τις χρειαζόμαστε, ώστε να κινηθούμε ακόμη ταχύτερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα και η ταχύτερη δυνατή εκρίζωση του αφθώδους από τη Λέσβο», σημείωσε.

Είπε ότι το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας, καθώς η ενίσχυση των κτηνιατρικών κλιμακίων θα επιτρέψει ταχύτερη ιχνηλάτηση και πληρέστερη εικόνα για την πορεία της νόσου.

«Η Λέσβος έχει πληρώσει βαρύ τίμημα. Η Πολιτεία είναι εδώ και θα παραμείνει εδώ μέχρι να τελειώσει αυτή η μάχη. Με περισσότερους ανθρώπους στο πεδίο, ταχύτερη ιχνηλάτηση, αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και επιτάχυνση των αποζημιώσεων, κάνουμε ό,τι απαιτείται για να περάσει το νησί στην επόμενη ημέρα», κατέληξε ο υφυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ