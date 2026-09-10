Στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων ο Μητσοτάκης την Παρασκευή

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Πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων θα παρευρεθεί την Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany.

Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Καστελλόριζο.

Το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.

Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.