Πολιτική | Ελλάδα

Στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων ο Μητσοτάκης την Παρασκευή

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων ο Μητσοτάκης την Παρασκευή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων θα παρευρεθεί την Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Khaled El-Enany.

Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Καστελλόριζο.

Το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.

Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το αντίο στον Μαζωνάκη από τον πολιτικό κόσμο - Το «μου ’φαγες όλα τα δαχτυλίδια» - Ο…ζαχαρώδης Ανδρουλάκης

Πετρέλαιο θέρμανσης: Αισθητά υψηλότερες τιμές φέτος - Ανοιχτό παράθυρο για απευθείας επιδότηση

Η μετακίνηση των επενδυτών - Το ποδόσφαιρο και τα λεφτά - Tο ελληνικό «ραντεβού» με το Διάστημα

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider