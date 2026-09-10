Ξεκινά η υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Κηφισιάς

Επένδυση 33,4 εκατ. ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί σταδιακά στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου – Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Εκάλη.

Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου εκτεταμένης υπογειοποίησης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στον Δήμο Κηφισιάς, προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ, μετά την έγκριση της χρηματοδότησής του, συνολικού προϋπολογισμού 33,4 εκατ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό, 19,7 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέσω του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και ειδικότερα από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ η κάλυψη των υπολοίπων 13,7 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους του ΔΕΔΔΗΕ εντάσσεται στον Στρατηγικό και Αναπτυξιακό Σχεδιασμό του Διαχειριστή, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού έργων ανθεκτικότητας για το 2027.

Το έργο εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΔΕΔΔΗΕ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοχευμένες παρεμβάσεις υπογειοποίησης σε περιοχές όπου αυτό κρίνεται τεχνικά και επιχειρησιακά σκόπιμο. Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η βελτίωση της αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας του δικτύου, καθώς και η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Η υλοποίησή του πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς και με τη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Το έργο θα υλοποιηθεί σταδιακά στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου – Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Εκάλη – αποκλειστικά στα σημεία όπου υπάρχει εναέριο δίκτυο Μέσης Τάσης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τεχνικό σχεδιασμό του ΔΕΔΔΗΕ. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι τρία έτη.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται:

• περίπου 124 χιλιόμετρα νέου υπόγειου δικτύου Μέσης Τάσης,

• περίπου 86 χιλιόμετρα νέου μικτού υπόγειου δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης,

• αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και κρασπέδων,

• πλήρης απομάκρυνση των υφιστάμενων στύλων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

O Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε: «Η ένταξη του έργου υπογείωσης των εναέριων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους δρόμους του Δήμου Κηφισιάς, αποτελεί το αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας με έναν εργατικό, διεκδικητικό και αποτελεσματικό Δήμαρχο, τον Βασίλη Ξυπολυτά και με τον ΔΕΔΔΗΕ. Ταυτόχρονα συνιστά μία ακόμα έμπρακτη απόδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα του ΕΣΠΑ, αλλά και των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων και των ευρωπαϊκών πόρων που διαχειριζόμαστε. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα έχει ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών, στην ενίσχυση των υποδομών, στην ασφάλεια, σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, επιταχύνουμε τις δράσεις που απαντούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, φέρνουν την πραγματική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε κάθε γειτονιά, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής όλων, δημιουργούν την Ελλάδα που μας αξίζει».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Τάσος Μάνος δήλωσε σχετικά: «Η υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στον Δήμο Κηφισιάς αποτελεί ένα έργο υψηλής προστιθέμενης αξίας, το οποίο εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του ΔΕΔΔΗΕ για την ανθεκτικότητα και τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών υποδομών της χώρας. Με παρεμβάσεις αυτού του μεγέθους, αναβαθμίζουμε το δίκτυο διανομής, ενισχύουμε την αξιοπιστία της ηλεκτροδότησης και συμβάλλουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος. Η στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναδεικνύει ότι με κοινό όραμα και συντονισμό, μπορούν να υλοποιούνται σύνθετα έργα υποδομής προς όφελος των πολιτών και της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων».

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Βασίλης Ξυπολυτάς από την πλευρά του δήλωσε: «Η έγκριση της χρηματοδότησης για την υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία για την Κηφισιά και ένα έργο ουσίας για το μέλλον της πόλης. Πρόκειται για μια επένδυση που ενισχύει την ασφάλεια, προστατεύει το περιβάλλον και αναβαθμίζει ουσιαστικά τον δημόσιο χώρο και την καθημερινότητα των πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση για την συμβολή και την στήριξη του, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ κ. Τάσο Μάνο για τη συνεργασία. Το έργο αυτό αποδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει σχέδιο, επιμονή και ουσιαστική θεσμική συνεργασία».