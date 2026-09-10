ΗΠΑ: Πάνω από τις προβλέψεις ο πληθωρισμός χονδρικής (PPI) τον Αύγουστο

Αύξηση κατέγραψε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ για τον μήνα Αύγουστο. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης PPI διαμορφώθηκε στο 5,4%, παραμένοντας πάνω από τον στόχο πληθωρισμού της Fed.

Αύξηση κατέγραψε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ για τον μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη και ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη επικείμενη απόφαση της Fed σχετικά με τα επιτόκια.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI), ένας δείκτης που μετρά το κόστος της τελικής ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες, αυξήθηκε κατά 0,4% για τον μήνα, ποσοστό ευθυιγραμμισμένο με τις προβλέψεις του Dow Jones, όπως ανέφερε την Πέμπτη η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης PPI διαμορφώθηκε στο 5,4%, παραμένοντας αρκετά πάνω από τον στόχο πληθωρισμού της Fed στο 2% και 0,1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από το αναμενόμενο. Ο δείκτης PPI αυξήθηκε κατά 0,1% τον Ιούλιο, μια ελαφρά ανοδική αναθεώρηση από την αρχική εκτίμηση για μηδενική μεταβολή.

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού επιταχύνθηκε κατά 0,2% έναντι της πρόβλεψης για αύξηση 0,3%. Οι βασικές υπηρεσίες χωρίς το εμπόριο, μια άλλη ασταθής κατηγορία, σημείωσαν άνοδο κατά 0,3%.

Tον προηγούμενο μήνα, οι τιμές της ενέργειας ειδικότερα και οι τιμές των αγαθών γενικότερα ήταν υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Οι τιμές της τελικής ζήτησης ενέργειας αυξήθηκαν κατά 4,2%, ωθούμενες σε μεγάλο βαθμό από την εκτόξευση του ντίζελ, το οποίο σκαρφάλωσε κατά 24,1%. Οι τιμές των αγαθών αυξήθηκαν συνολικά κατά 1,1%.

Παράλληλα, οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν μόλις κατά 0,1%, με την αύξηση κατά 2,3% στους τομείς των μεταφορών και της αποθήκευσης να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μεταβολής.

Κλείνοντας, το κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου, ένας δείκτης που παρακολουθείται στενά στους υπολογισμούς του Δείκτη Τιμών Παραγωγού, μειώθηκε κατά 1,6% κατά τη διάρκεια του μήνα, αλλά παρέμεινε αυξημένο κατά 18,8% σε σχέση με πέρυσι.