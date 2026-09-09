Νέα «ζώνη απαγόρευσης» στα ανοικτά των Στενών του Ορμούζ από Ιράν

Νέα «ζώνη απαγόρευσης» στα ανοικτά των Στενών του Ορμούζ θα καλύπτει μέρος του Κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, άνοιξαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Νέα «ζώνη απαγόρευσης» στα ανοικτά των Στενών του Ορμούζ θα καλύπτει μέρος του Κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, άνοιξαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης αυτής θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα.

«(Η ζώνη αυτή) ξεκινά περίπου προς την κατεύθυνση του Τσαμπαχάρ, καλύπτει μέρος του Κόλπου του Ομάν και μέρος της Αραβικής Θάλασσας (...) Αν ένα πλοίο εισέλθει σε αυτήν τη ζώνη χωρίς εκ των προτέρων συντονισμό, θα υπόκειται σε κυρώσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών, Χοσεΐν Μοχεμπί, στην κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι αυτές οι κυρώσεις θα περιλαμβάνουν απαγόρευση πρόσβασης σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω αναζωπύρωσης των πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και επιθέσεων ιρανικών δυνάμεων σε εμπορικά πλοία στα Στενά. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απείλησε χθες Τρίτη ότι ο στρατός της χώρας του θα συνεχίσει να πλήττει ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια σε αντίποινα, μετά την ανακοίνωση πως καταστράφηκαν πέντε στην περιοχή του Κόλπου, έπειτα από ιρανικές επιθέσεις εναντίον πολεμικού πλοίου του ΠΝ των ΗΠΑ.

«Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία, και κάθε φορά που το κάνει, ή αποπειράται να το κάνει, θα χάνει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια», «νομίζω θα το ξαναδείτε αυτό σήμερα», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, που είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Λευκού Οίκου, σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κολομβία.

Τα πληρώματα των πέντε ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων ειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα πέντε σκάφη προτού βομβαρδιστούν από αέρος, ανέφερε το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») σε ανακοινωθέν του. Κατά την ίδια πηγή, κανένας αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πλοίου του ΠΝ των ΗΠΑ.