Euroxx: Εκτοξεύει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών

Σε νέα σημαντική αναβάθμιση των τιμών στόχων για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η Euroxx, ανεβάζοντας τον πήχη κατά περίπου 20% και διατηρώντας σύσταση overweight και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Σε νέα σημαντική αναβάθμιση των τιμών στόχων για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η Euroxx, ανεβάζοντας τον πήχη κατά περίπου 20% και διατηρώντας σύσταση overweight και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί πλέον ότι το discount με το οποίο διαπραγματεύονται οι ελληνικές τράπεζες έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη τους και υποστηρίζει ότι ο κλάδος θα πρέπει να περάσει από discount σε premium αποτίμησης.

Έτσι, η Euroxx ανεβάζει την τιμή στόχο της Eurobank στα 6,30 ευρώ από 5,30 ευρώ, της Εθνικής στα 22 ευρώ από 19,40 ευρώ, της Πειραιώς στα 13 ευρώ από 11 ευρώ και της Alpha Bank στα 5,80 ευρώ από 5,20 ευρώ. Με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος που χρησιμοποιούν οι αναλυτές, τα περιθώρια ανόδου διαμορφώνονται σε 32% για τη Eurobank, 26% για την Εθνική, 23% για την Alpha Bank και 21% για την Πειραιώς.

Η βασική θέση της Euroxx είναι ότι η εικόνα των ελληνικών τραπεζών έχει αλλάξει σε τέτοιο βαθμό ώστε να δικαιολογεί υψηλότερους δείκτες αποτίμησης. Η χρηματιστηριακή επικαλείται την υψηλότερη πιστωτική επέκταση, το ισχυρό εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον, τις υψηλότερες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων και τις καλύτερες αποδόσεις προς τους μετόχους σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ομίλους.

Η Euroxx τοποθετεί τη δίκαιη αποτίμηση του εγχώριου τραπεζικού κλάδου περίπου στις 13 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, επίπεδο που αντιστοιχεί σε περίπου 15% premium έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών μπορεί να διατηρηθεί σε βιώσιμα υψηλότερα επίπεδα περίπου 10%. Έτσι αναβαθμίζουν περαιτέρω τις προβλέψεις τους για τις ελληνικές τράπεζες κατά mid-single digit επίπεδα, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου του 2026 και τις υψηλότερες επιτοκιακές παραδοχές.

Βασικός μοχλός για τον κλάδο παραμένει η πιστωτική επέκταση, σε συνδυασμό με την προσπάθεια ενίσχυσης των εσόδων εκτός καθαρών εσόδων από τόκους. Κατά την Euroxx, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για την πιστωτική ανάπτυξη παραμένουν θετικές, με την εταιρική πίστη να αποτελεί τον βασικό οδηγό και να εμφανίζονται παράλληλα δείγματα ανάκαμψης στη στεγαστική πίστη. Η υγιής αύξηση των εσόδων από προμήθειες αναμένεται, τέλος, να στηρίξει έναν ισχυρό CAGR περίπου 10% στα καθαρά κέρδη έως το 2028.