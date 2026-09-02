Wall Street: Ήπιες μεταβολές με το βλέμμα στις αποδόσεις των ομολόγων

Με μικρές μεταβολές κινείται η Wall Street, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και τις νέες ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Με μικρές μεταβολές κινούνται την Τετάρτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και τις νέες ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,41% στις 52.984 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κερδίζει οριακά 0,10% στις 7.638 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ανεβαίνει ήπια 0,04% στις 26.107 μονάδες.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ήπιες απώλειες, στον απόηχο της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, γεγονός που προκάλεσε ένα εντυπωσιακό άλμα την Τρίτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate παράδοσης Οκτωβρίου χάνουν 1,12% στα 89,19 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, νέες διαστάσεις αποκτά το κύμα ρευστοποιήσεων των ομολόγων διεθνώς την Τετάρτη, επεκτείνοντας το πτωτικό σερί που έχει οδηγήσει το κόστος δανεισμού σε υψηλά δεκαετιών. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου παρέμεινε πάνω από το 4,8%, ένα επίπεδο που ξεπέρασε τελευταία φορά στις αρχές του 2025, ενώ το βρετανικό 10ετές διευρύνει το υψηλό του μετά το 2008 στο 5,25%.

Οι επενδυτές έχουν αναστατωθεί από την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, ιδίως καθώς ένα νέο κύμα συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, ελέω της δημοσιονομικής επιδείνωσης και το υψηλό χρέος των μεγάλων οικονομιών από ΗΠΑ έως Ιαπωνία και Γαλλία.

«Οι υψηλότερες αποδόσεις αποδεικνύονται η καταστροφή της χρηματιστηριακής αγοράς», δήλωσε στο CNBC ο Thierry Wizman, στρατηγικός αναλυτής για τις διεθνείς συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα επιτόκια στην Macquarie Group. «Αναγκάζουν τους αναλυτές να προεξοφλήσουν τα υψηλότερα κέρδη πιο επιθετικά, πιέζοντας έτσι προς τα κάτω τους δείκτες».

Στο ταμπλό, η μετοχή της Uber ενισχύεται κατά 1,6%, παρόλο που η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην περικοπή περίπου 3.300 θέσεων εργασίας -δηλαδή περίπου του 10% του ανθρώπινου δυναμικού της- στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης που αποσκοπεί στην κατάργηση ιεραρχικών επιπέδων διοίκησης, τη συγχώνευση ομάδων και τη μείωση του κόστους. Οι περικοπές αυτές έπονται μιας δύσκολης χρονιάς για τη μετοχή της Uber, η οποία έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν 8%, καταγράφοντας χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη S&P 500.

Από την άλλη πλευρά, η μετοχή της BP διολισθαίνει κατά 2.1%, μετά την ανακοίνωση για τον επίσημο διορισμό του Ίαν Τάιλερ στη θέση του προέδρου, έπειτα από την αιφνιδιαστική απομάκρυνση του προκατόχου του, Άλμπερτ Μάνιφολντ, γεγονός το οποίο δημιούργησε αναστάτωση στα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια του πετρελαϊκού κολοσσού.