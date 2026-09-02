Η Ουκρανία ολοκληρώνει την συμφωνία για την παραγωγή drones με τη Γερμανία

Η Ουκρανία ολοκληρώνει την συμφωνία για τα drones με τη Γερμανία, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Φρίντριχ Μερτς.

Η Ουκρανία ολοκληρώνει την συμφωνία για τα drones με τη Γερμανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η συμφωνία- που είχε προταθεί από την Ουκρανία πριν αρκετούς μήνες –πρόκειται να καλύψει την από κοινού ανάπτυξη διαφόρων τύπων drones, πυραύλων και σχετικού λογισμικού.

«Οι ομάδες μας ήδη ολοκληρώνουν το κείμενο της συμφωνίας για τα drones, και αυτή , μεταξύ άλλων πραγμάτων, θα παράσχει αναμφίβολα τόσο στην Γερμανία όσο και στην Ουκρανία πρόσθετες αμυντικές δυνατότητες», δήλωσε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Η συμφωνία θα βασιστεί στην υφιστάμενη αμυντική συνεργασία μεταξύ Γερμανίας και Ουκρανίας, η οποία περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια στο Κίεβο περίπου 15.000 μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναχαίτισης τύπου «Strila», τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών επίθεσης τύπου «Shahed»

Τον Απρίλιο, η γερμανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Quantum Systems και ο ουκρανικός κατασκευαστής WIY Drones ανακοίνωσαν τη δημιουργία της Quantum WIY Industries, μιας κοινοπραξίας με στόχο την αύξηση της παραγωγής drone αναχαίτισης και συναφών τεχνολογιών αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Γερμανία χρηματοδοτεί επίσης μια παραγγελία για 50.000 επιθετικά drones τύπου Shrike που κατασκευάζει η ουκρανική εταιρεία SkyFall, μια από τις μεγαλύτερες γνωστές αγορές drone για το Κίεβο από δυτική κυβέρνηση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι συζήτησε με τον Μερτς τη συμφωνία για τα drones, τη νέα γερμανική υποστήριξη στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας και τα σχέδια για μια συνάντηση από κοντά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ