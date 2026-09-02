Chevron: Υπερδιπλασιάζει την παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα - Επένδυση 7 δισ. δολαρίων

Η Chevron είναι η μόνη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα μέσω κοινοπραξιών με την κρατική εταιρεία πετρελαίου Petróleos de Venezuela.

Σχέδια για υπερδιπλασιασμό της παραγωγής πετρελαίου της στη Βενεζουέλα τα επόμενα πέντε χρόνια μέσω μιας επένδυσης 7 δισ. δολαρίων εκπονεί η Chevron, επεκτείνοντας το αποτύπωμά της στο Καράκας.

Ο ενεργειακός κολοσσός έχει λάβει άδεια για δύο επιπλέον πετρελαιοπηγές στη Ζώνη Ορινόκο, την περιοχή που περιέχει τα περισσότερα από τα αποθέματα αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας. Η Chevron σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή της στα 600.000 βαρέλια την ημέρα, σε σύγκριση με περίπου 280.000 βαρέλια την ημέρα που είναι σήμερα.

Η Chevron είναι η μόνη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα μέσω κοινοπραξιών με την κρατική εταιρεία πετρελαίου Petróleos de Venezuela.

«Με βελτιωμένους όρους και πρόσθετες εκτάσεις, ενισχύουμε ένα χαρτοφυλάκιο που πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρει ελκυστική ανάπτυξη πετρελαίου χαμηλού κόστους, να υποστηρίξει τον ενεργειακό εφοδιασμό και να δημιουργήσει διαφοροποιημένη μακροπρόθεσμη αξία»,τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ.

Παράλληλα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο CNBC ότι πιστεύει πως η Βενεζουέλα θα παράγει περισσότερα από 1,5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα έως το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους και ότι είναι βέβαιος ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση του στρατηγικού αποθέματος πετρελαίου των ΗΠΑ.