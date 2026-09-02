ΗΠΑ: Μόλις 38.000 προσλήψεις κατέγραψε ο ιδιωτικός τομέας τον Αύγουστο

Ο τομέας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών υγείας πρόσθεσε 45.000 θέσεις εργασίας, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ όλων των επιμέρους κατηγοριών.

Με ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό από το αναμενόμενο κινήθηκαν οι προσλήψεις σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, με τις αυξήσεις να προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP, οι επιχειρήσεις πρόσθεσαν 38.000 εργαζόμενους, ενώ η μέτρηση του Ιουλίου αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στις 46.000. Η μέτρηση έχασε κατά πολύ την εκτίμηση του Dow Jones για 47.000 προσλήψεις.

Ο τομέας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών υγείας πρόσθεσε 45.000 θέσεις εργασίας, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ όλων των επιμέρους κατηγοριών.

Ο τομέας του ελεύθερου χρόνου και της φιλοξενίας πρόσθεσε 16.000 θέσεις, ενώ ο κατασκευαστικός τομέας σημείωσε αύξηση κατά 12.000. Εκτός από αυτούς, όμως, υπήρχαν λίγες περιοχές ανάπτυξης.

Επιπλέον, ο μεταποιητικός τομέας έχασε 17.000 θέσεις εργασίας, οι επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες σημείωσαν μείωση κατά 16.000, ενώ τόσο ο τομέας των φυσικών πόρων και της εξόρυξης όσο και ο τομέας του εμπορίου, των μεταφορών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ανέφεραν μειώσεις κατά 5.000.

Σχεδόν όλες οι αυξήσεις προήλθαν από μεγάλες επιχειρήσεις, με τις εταιρείες που απασχολούν 500 ή περισσότερους εργαζόμενους να προσθέτουν 34.000 θέσεις εργασίας, ενώ εκείνες με λιγότερους από 50 υπαλλήλους σημείωσαν αύξηση κατά 3.000.

Τα στοιχεία της ADP έδειξαν επίσης ότι οι αυξήσεις στους μισθούς παρέμειναν σταθερές κατά τη διάρκεια του μήνα. Η εταιρεία πρόσθεσε τον Αύγουστο μια νέα λειτουργία, με την οποία αναλύει την αύξηση μεταξύ βασικού και ακαθάριστου μισθού, με τον τελευταίο να περιλαμβάνει φιλοδωρήματα, προμήθειες, μπόνους και άλλα έσοδα.

Για όσους παρέμειναν στις θέσεις εργασίας τους, ο βασικός μισθός αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ο ακαθάριστος μισθός αυξήθηκε κατά 4,4%, με τα δύο ποσοστά να παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με τον Ιούλιο. Για το σύνολο των εργαζομένων, οι αντίστοιχες αυξήσεις ήταν 3,2% και 4,7%.