Μπρατάκος: Ανάγκη για μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό και άμεσες ελαφρύνσεις για τις ΜμΕ

Τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό επιχειρείν, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό επιχειρείν, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια, καθώς και τις προτάσεις του ΕΒΕΑ για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, παρουσίασε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), κ. Γιάννης Μπρατάκος, κατά την ομιλία του στο 1ο Αναπτυξιακό Forum Αιγών.

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Οικονομία και Επενδύσεις», την οποία συντόνιζε η δημοσιογράφος κα Μαρία Νικόλτσιου και συμμετείχαν επίσης ο βουλευτής και πρώην Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο βουλευτής Επικρατείας και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής κ. Ανδρέας Κουτούπης και ο επιχειρηματίας, CEO της Belas Foods, κ. Γιάννης Μπέλλας, ο κ. Μπρατάκος σκιαγράφησε την πραγματικότητα που βιώνει η επιχειρηματική κοινότητα.

Αναφερόμενος στα οριζόντια προβλήματα της αγοράς, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ σημείωσε ότι «το ενεργειακό κόστος πραγματικά είναι τροχοπέδη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και κατάλληλων δεξιοτήτων, ειδικά στις τεχνολογίες αιχμής και την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, υπογράμμισε το πρόβλημα της χρηματοδότησης, επισημαίνοντας ότι «οι περιφερειακές επιχειρήσεις βιώνουν επιπρόσθετα και το πρόβλημα της απόστασης από το κέντρο, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις και εδρεύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες».

Ακόμη, ο κ. Μπρατάκος ανέδειξε την αναγκαιότητα ουσιαστικής αποκέντρωσης της επιχειρηματικότητας μέσα από την παροχή ισχυρών κινήτρων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην περιφέρεια, συμπληρώνοντας ότι «μια τέτοια στρατηγική επιλύει παράλληλα κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, όπως το αυξημένο κόστος ζωής, το στεγαστικό πρόβλημα και το δημογραφικό».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για έναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό βάθους 10-15 ετών, ο οποίος θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, καλύπτοντας ταυτόχρονα το τεχνολογικό έλλειμμα που εμφανίζει η Ελλάδα και η Ευρώπη έναντι διεθνών ανταγωνιστών.

Ενόψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κατέθεσε τρία άμεσα αιτήματα της επιχειρηματικότητας προς την Πολιτεία:

Ρύθμιση 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 40%, ώστε να μην καλούνται οι επιχειρήσεις να προκαταβάλλουν φόρο για κέρδη ή έκτακτα έσοδα που δεν θα επαναληφθούν.

Περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε πολύ υψηλό μη μισθολογικό κόστος και αυτό δυσκολεύει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στην περιφέρεια».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μπρατάκος συνεχάρη τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Ημαθίας και τους διοργανωτές, εκφράζοντας την ευχή το Αναπτυξιακό Forum Αιγών να καθιερωθεί ως έναν σταθερός αναπτυξιακός θεσμός για την περιοχή.

