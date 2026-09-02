Reuters: Έως το 2029 η Αθήνα ξεπληρώνει το πρώτο μνημόνιο

Τα ισχυρότερα δημοσιονομικά μεγέθη και τα ταμειακά διαθέσιμα περίπου 32 δισ. ευρώ δημιουργούν περιθώριο για μεγαλύτερες πρόωρες αποπληρωμές.

Την πιθανότητα η Αθήνα να αποπληρώσει πλήρως έως το 2029 τα δάνεια από το πρώτο μνημόνιο των 53 δισ. ευρώ, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο, άφησαν ανοιχτή δύο αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης που μίλησαν στο Reuters.

«Είναι πολύ πιθανό να αποπληρώσουμε πλήρως τα πρώτα δάνεια έως το 2030 ή ακόμη και το 2029», ανέφερε ένας αξιωματούχος. Τα ισχυρότερα δημοσιονομικά μεγέθη και τα ταμειακά διαθέσιμα περίπου 32 δισ. ευρώ δημιουργούν περιθώριο για μεγαλύτερες πρόωρες αποπληρωμές.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 2%, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να φτάσει φέτος περίπου το 4% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα σχεδιάζει επίσης να αντλήσει 7-8 δισ. ευρώ από τις αγορές το 2027.

Υπενθυμίζεται πως η Αθήνα είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι θα εξοφλήσει έως το 2031 τα διμερή δάνεια του 2010 από χώρες της Ευρωζώνης, στα πλαίσια του πρώτου από τα τρία μνημόνια συνολικού ύψους περίπου 289 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, νωρίτερα φέτος αποπλήρωσε μεγαλύτερη δόση, ύψους 6,9 δισ. ευρώ, περιορίζοντας το υπόλοιπο στα 19,5 δισ. ευρώ.