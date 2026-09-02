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Το Κίεβο ζητά από τον ICAO απαγόρευση στα μέλη για χρήση του ρωσικού εναέριου χώρου

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Το Κίεβο ζητά από τον ICAO απαγόρευση στα μέλη για χρήση του ρωσικού εναέριου χώρου
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Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε πως το Κίεβο ενημέρωσε επισήμως τον ICAO για το ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος δεν είναι ασφαλής.

Η Ουκρανία ζήτησε από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) να απαγορεύσει στα κράτη μέλη τη χρήση του ρωσικού εναέριου χώρου, σύμφωνα με επιστολή της κυβέρνησης προς τον ICAO, την οποία είδε το Reuters σήμερα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε πως το Κίεβο ενημέρωσε επισήμως τον ICAO για το ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος δεν είναι ασφαλής για την πολιτική αεροπορία λόγω αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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