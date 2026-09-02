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Σερβία: Η 25η Οκτωβρίου πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής των πρόωρων βουλευτικών εκλογών

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Σερβία: Η 25η Οκτωβρίου πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής των πρόωρων βουλευτικών εκλογών
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Σύμφωνα με το Σύνταγμα οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν σε διάστημα όχι μικρότερο των 45 ημερών και όχι μεγαλύτερο των 60 ημερών από την διάλυση της βουλής.

Οι βουλευτικές εκλογές στη Σερβία θα διεξαχθούν, πιθανότατα, στις 25 Οκτωβρίου. Η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS) επικαλούμενη αξιόπιστες πηγές μετέδωσε ότι σ αυτήν την ημερομηνία κατέληξε η πολιτική ηγεσία της χώρας. Η διάλυση της βουλής και η προκήρυξη των εκλογών αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν σε διάστημα όχι μικρότερο των 45 ημερών και όχι μεγαλύτερο των 60 ημερών από την διάλυση της βουλής.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάντερ Βούτσιτς στις 26 Ιουνίου προανήγγειλε την παραίτηση του σε «λίγες εβδομάδες» και ανακοίνωσε ότι θα τεθεί επικεφαλής ψηφοδελτίου με την ονομασία «Ενωμένη Σερβία» που θα συνθέτουν το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα και «άλλες πατριωτικές δυνάμεις». Στα τέλη Ιουλίου ανασκεύασε δηλώνοντας ότι θα παραιτηθεί «μερικές ημέρες μετά την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών». Ο Αλεξάντερ Βούτσιτς, εδώ και δύο μήνες, βρίσκεται σε εντατική προεκλογική εκστρατεία πραγματοποιώντας, σχεδόν καθημερινά, συγκεντρώσεις σε διάφορες περιοχές της Σερβίας.

Η διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών αποτελεί βασικό αίτημα του φοιτητικού κινήματος το οποίο εδώ και δύο χρόνια περίπου διαδηλώνει «κατά της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και του απολυταρχισμού».

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αφορμή το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ όταν την 1η Νοεμβρίου του 2024 σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι από την κατάρρευση του γείσου στον ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό. Οι φοιτητές ανακοίνωσαν ότι θα κατέβουν στις εκλογές με δικό τους ψηφοδέλτιο που θα φέρει την ονομασία «Φοιτητική Λίστα» η οποία θα συμπεριλαμβάνει προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παρελθόν. Τα ονόματα των υποψηφίων του φοιτητικού κινήματος θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών. Διεργασίες γίνονται και στο χώρο την σημερινής αντιπολίτευσης όπου τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς συμφώνησαν να κατέβουν στις εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων της ακροδεξιάς για την κάθοδο από κοινού στις εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Σερβία
Αλεξάντερ Βούτσιτς
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