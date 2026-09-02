H Uber κόβει το 10% του εργατικού της δυναμικού για να μειώσει το κόστος

Η Uber ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα προχωρήσει στην περικοπή περίπου 3.300 θέσεων εργασίας -δηλαδή περίπου του 10% του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η Uber ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα προχωρήσει στην περικοπή περίπου 3.300 θέσεων εργασίας -δηλαδή περίπου του 10% του ανθρώπινου δυναμικού της- στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης που αποσκοπεί στην κατάργηση ιεραρχικών επιπέδων διοίκησης, τη συγχώνευση ομάδων και τη μείωση του κόστους.

Οι περικοπές αυτές έπονται μιας δύσκολης χρονιάς για τη μετοχή της Uber, η οποία έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν 8%, καταγράφοντας χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη S&P 500, εν μέσω ανησυχιών των επενδυτών ότι εταιρείες παροχής υπηρεσιών μετακίνησης με αυτόνομα οχήματα, όπως η Waymo, θα μπορούσαν να απειλήσουν την κυρίαρχη θέση της Uber στην αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Η εταιρεία απασχολούσε περίπου 34.000 εργαζομένους παγκοσμίως στα τέλη του περασμένου έτους, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας θα είναι οι μεγαλύτερες για την Uber από τον Μάιο του 2020, όταν η εταιρεία κατήργησε περίπου 6.700 θέσεις -σχεδόν το ένα τέταρτο του εργατικού της δυναμικού- καθώς οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας είχαν πλήξει καίρια τη ζήτηση για υπηρεσίες μετακίνησης (ride-hailing).

Ευθυγραμμιζόμενος με την ευρύτερη τάση στον κλάδο της τεχνολογίας για διατήρηση της ευελιξίας, ο διευθύνων σύμβουλος Ντάρα Κοσροβσάχι δήλωσε ότι οι περικοπές θα μειώσουν την οργανωσιακή πολυπλοκότητα, η οποία καθυστερούσε τη λήψη αποφάσεων στην Uber και είχε οδηγήσει στη δημιουργία ρόλων που εστίαζαν στον συντονισμό.

Ωστόσο, σε αντίθεση με αρκετά στελέχη του τεχνολογικού κλάδου, δεν απέδωσε τις περικοπές στην τεχνητή νοημοσύνη. Ανέφερε επίσης ότι, στο πλαίσιο αυτής της κίνησης, η Uber θα συγχωνεύσει ορισμένες ομάδες και θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της σε βασικά κέντρα δραστηριότητας.

Η Uber ανακοίνωσε ότι μείωσε κατά 20% τον αριθμό των εργαζομένων που βρίσκονται επτά ή περισσότερα ιεραρχικά επίπεδα κάτω από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και περιόρισε σχεδόν στο μισό τις λεγόμενες «μικρο-ομάδες» -ομάδες με μόλις ένα ή δύο άτομα που αναφέρονται απευθείας στον επικεφαλής τους.

Η εταιρεία θα συγκεντρώσει τις παγκόσμιες ομάδες της στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο, θα ζητήσει από τους περισσότερους εργαζόμενους που απασχολούνται εξ αποστάσεως να μετεγκατασταθούν και θα περιορίσει τις θέσεις εργασίας με πλήρη τηλεργασία σε ποσοστό περίπου 1% του προσωπικού, διατηρώντας παράλληλα την πολιτική της για παρουσία στο γραφείο τρεις ημέρες την εβδομάδα.

Η μετοχή της σημείωσε άνοδο περίπου 2% στις συναλλαγές πριν από το άνοιγμα της αγοράς μετά την ανακοίνωση, την οποία μετέδωσε αρχικά το Bloomberg News.