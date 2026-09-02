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Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι για τις επιθέσεις με drones στη Λειψία

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Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι για τις επιθέσεις με drones στη Λειψία
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Δύο ύποπτοι, ένας Ρώσος υπήκοος με λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, έχουν συλληφθεί.

Δύο ύποπτοι, ένας Ρώσος υπήκοος με λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για τις απόπειρες επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, τις οποίες χθες η γερμανική κυβέρνηση απέδωσε σε μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Süddeutsche Zeitung, NDR και WDR, οι ερευνητές βρήκαν ίχνη DNA από τον Λευκορώσο άνδρα, ενώ διαπίστωσαν ότι το ιστορικό ταξιδιών του έχει σε μεγάλο βαθμό ανακατασκευαστεί. Πιστεύεται μάλιστα ότι εισήλθε στη Ζώνη Σένγκεν με ιταλική βίζα.

Ο δεύτερος ύποπτος εκτιμάται ότι έπαιξε βασικό ρόλο στην προετοιμασία της επίθεσης. Ταξίδεψε στη Γερμανία στα τέλη Ιουλίου, στη συνέχεια πήγε στη Σαξονία και έφυγε ξανά από τη χώρα δύο ημέρες πριν από την αποτυχημένη επίθεση. Σύμφωνα με το ARD, πιστεύεται ότι έχει διασυνδέσεις με ρωσική υπηρεσία πληροφοριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η BILD, οι ερευνητές αναζητούν τουλάχιστον τέσσερις εταιρείες από τις οποίες οι αρχές έχουν εξασφαλίσει στοιχεία DNA ή των οποίων τα κινητά τηλέφωνα έχουν εντοπιστεί σε πύργους κινητής τηλεφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Γερμανία
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Λευκορωσία
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