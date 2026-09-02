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Η Centcom διαψεύδει ότι στόχευσε αμάχους στο Ιράν

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Η Centcom διαψεύδει ότι στόχευσε αμάχους στο Ιράν
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«Ο αμερικανικός στρατός ουδέποτε στοχεύει αμάχους, σε αντίθεση με τους Φρουρούς της Επανάστασης» ανέφερε η Centcom.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή διέψευσε ότι βάζει στο στόχαστρο αμάχους στο Ιράν, απαντώντας στις πληροφορίες ιρανικών μέσω ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από αμερικανικό πλήγμα σε έναν γάμο στην πόλη Σιρίκ του νότιου Ιράν.

«Ο αμερικανικός στρατός ουδέποτε στοχεύει αμάχους, σε αντίθεση με τους Φρουρούς της Επανάστασης» ανέφερε η Centcom όταν της ζητήθηκε ένα σχόλιο από το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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