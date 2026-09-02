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Γεύμα Μητσοτάκη με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ

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Γεύμα Μητσοτάκη με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ
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Γεύμα με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Γεύμα με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία της μιντιακής αυτοκρατορίας που εκτείνεται από το Fox Corporation μέχρι εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και The Sun, συνόδευαν η σύζυγός του Έλενα Ζούκοβα, καθώς και κορυφαία στελέχη των ΜΜΕ του, όπως η Ρεμπέκα Μπρουκς, η ισχυρή CEO του ομίλου του και ο Κιθ Πουλ, διευθυντής του New York Post Group.

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Μέσα Ενημέρωσης (Τύπος)
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