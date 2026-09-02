Τριήμερο αρνητικό σερί στο Χρηματιστήριο, με τζίρο άνω των 300 εκατ. ευρώ

Κόκκινο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση βάφτηκε το ταμπλό, με τις τράπεζες και τη ΔΕΗ να παίζουν άμυνα.

Τριήμερο αρνητικό σερί κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με σωρευτικές απώλειες της τάξεως του 1,2% περίπου. Ο τζίρος ειδικά στις τράπεζες ψήλωσε σημαντικά μετά τα νεότερα στοιχεία που αφορούν την αναβάθμιση της αγοράς.

Πλέον, μεγάλα «πορτοφόλια» αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους «σκουπίζοντας» την προσφορά που προκύπτει από funds των αναδυόμενων αγορών που επιλέγουν να αποχωρήσουν. Να σημειωθεί πως δεν υποχρεούνται όλα τα funds των αναδυόμενων να αποχωρήσουν. Υπό αυτό το πρίσμα, σημαντικά κεφάλαια της κατηγορίας θα διατηρήσουν τις θέσεις τους.

Ευρύτερα, παρότι το ΧΑ πιέστηκε και στη χθεσινή συνεδρίαση, δείχνει να έχει τα «καύσιμα» για να αντιδράσει, μετά από μια συσσώρευση τριών και πλέον εβδομάδων. Πλέον μετρά αντίστροφα για την αναβάθμιση από FTSE και Stoxx ενώ έπεται του επόμενους μήνες ο ισχυρότερος οίκος, MSCI.

Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ, Jumbo, MOH, ΔΕΗ και Metlen θα εισέλθουν στον STOXX Europe 600, μετά την αναταξινόμησή της Ελλάδας από αναδυόμενη σε αναπτυγμένη Αγορά. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου (άνοιγμα 21 Σεπτεμβρίου). Παράλληλα, τα αποτελέσματα των τραπεζών και των μεγαλύτερων εισηγμένων ήταν άκρως ενθαρρυντικά για τη συνέχεια τη στιγμή που τα επενδυτικά πλάνα τρέχουν με αμείωτη ένταση.

Στα θετικά πως ένας ακόμη ισχυρός επενδυτικός οίκος έρχεται να αναβαθμίσει τις ελληνικές τράπεζες. Αυτή τη φορά η Morgan Stanley προσθέτει και αναδεικνύει τη μετοχή της Alpha Bank, στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τραπεζικές επιλογές της η Morgan Stanley, βάζοντας στο επίκεντρο της επενδυτικής της στρατηγικής την ισχυρή δυναμική της πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα προσθέτει την Alpha στις επιλογές της ως mid-cap top pick, καθώς εκτιμά ότι η Ελλάδα εμφανίζει πιθανότατα το ισχυρότερο outlook για την αύξηση των δανείων στην Ευρώπη και ότι η Alpha προσφέρει το πιο ελκυστικό risk-reward μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Παράλληλα, ο επενδυτικός οίκος αυξάνει τις τιμές στόχους. Για την Alpha Bank, η τιμή στόχος αυξάνεται στα 5,50 ευρώ από 5 ευρώ, ενώ για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 12,30 ευρώ από 11,50 ευρώ, αυξημένη κατά περίπου 7%. Για τη Eurobank ο στόχος ανεβαίνει στα 5,40 ευρώ από 4,90 ευρώ, ή κατά περίπου 10,2%, ενώ για την Εθνική στα 19,30 ευρώ από 17,60 ευρώ, αυξημένος κατά περίπου 9,7%. Αντίθετα, για την CrediaBank ο στόχος μειώνεται στα 1,09 ευρώ από 1,16 ευρώ.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με νέες απώλειες 0,32% στις 2.648,58 μονάδες, με τις τράπεζες να παίζουν άμυνα όπως και τα ΕΛΠΕ. Ο FTSE 25 σημείωσε απώλειες 0,25% και ο τραπεζικός κατέγραψε άνοδο 0,41% στις 3.127,26 μονάδες.

Στις τράπεζες, ο τζίρος στις τέσσερις συστημικές έφτασε στα 166,04 εκατ. ευρώ, ήτοι το 54% σχεδόν της αγοράς. Η Alpha κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο 1,72%, με την Πειραιώς να ακολουθεί στο 1,03% και την ΕΤΕ στο 0,8% και τα 16,97 ευρώ. Απώλειες 0,54% για Eurobank και 1,7% για Κύπρου. Στο κόκκινο και η Optima με απώλειες 0,58%.

Στα μη τραπεζικά blue chips, η Metlen υποχώρησε κατά 2,22%, η Allwyn κατά 2,09% και ο ΟΤΕ κατά 1,26%. Διόρθωση 1,69% για την ΜΟΗ στα 61 ευρώ. Αντίθετη πορεία για τα ΕΛΠΕ με νέα άνοδο 2,06% στα 15,84 ευρώ.

Στο κόκκινο επίσης ΓΕΚ, Cenergy, Viohalco και Aegean. Αντίβαρο στην πτώση των blue chips η ΔΕΗ με άνοδο 0,85% στα 23,80 ευρώ.