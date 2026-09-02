Κώτσηρας: «Οι δημόσιες συγκοινωνίες αλλάζουν προς όφελος των πολιτών»

«Είναι οχήματα νέας τεχνολογίας, σύγχρονα, άνετα, αθόρυβα, πλήρως προσβάσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον, με μηδενικούς ρύπους».

«Σήμερα είναι μια ημέρα που επιβεβαιώνει στην πράξη ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες μπορούν να αλλάζουν προς όφελος των πολιτών και ότι ο σχεδιασμός, η συνέπεια και η σωστή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων μπορούν να μετατρέπονται σε χειροπιαστά αποτελέσματα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής» τονίζει με δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας με αφορμή την ένταξη στην κυκλοφορία των 50 νέων, ηλεκτρικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη.

«Τα 50 νέα ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία, που εντάσσονται από σήμερα στην κυκλοφορία, στη Θεσσαλονίκη είναι αποτέλεσμα διεθνούς διαγωνισμού που υλοποίησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός.

Και επισημαίνει πως «Είναι οχήματα νέας τεχνολογίας, σύγχρονα, άνετα, αθόρυβα, πλήρως προσβάσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον, με μηδενικούς ρύπους. Η αξία τους, όμως, μετριέται κυρίως στην καθημερινότητα του επιβάτη. Περισσότερα διαθέσιμα λεωφορεία, σε συνδυασμό με τους 171 νέους οδηγούς που μπαίνουν στο τιμόνι, σημαίνουν συχνότερα δρομολόγια, μικρότερη αναμονή, μεγαλύτερη αξιοπιστία και καλύτερη εξυπηρέτηση. Η δρομολόγησή τους σε γραμμές κορμού, στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στη σύνδεση με το αεροδρόμιο ενισχύει ουσιαστικά τη συνδεσιμότητα της πόλης» .

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός δηλώνει πως η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου και συνεκτικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών. Συνεχίζουμε με περισσότερα οχήματα, νέες υποδομές και καλύτερες υπηρεσίες, ώστε κάθε πολίτης να αισθάνεται τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στην καθημερινότητά του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ