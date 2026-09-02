Ειδήσεις | Διεθνή

Κύπρος: Οι 20 αγνοούμενοι του ναυαγίου είναι πιθανώς εγκλωβισμένοι μέσα στο βυθισμένο πλοίο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κύπρος: Οι 20 αγνοούμενοι του ναυαγίου στην Κερύνεια είναι εγκλωβισμένοι στο βυθισμένο πλοίο
Φωτογραφία @associatedpress
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Οι 20 άνθρωποι που αγνοούνται μετά το ναυάγιο την Κυριακή του καταμαράν της Filojet στ' ανοικτά της Κερύνειας είναι πιθανότατα εγκλωβισμένοι μέσα στο βυθισμένο πλοίο.

Οι 20 άνθρωποι που αγνοούνται μετά το ναυάγιο την Κυριακή του καταμαράν της Filojet στ' ανοικτά της Κερύνειας είναι πιθανότατα εγκλωβισμένοι μέσα στο βυθισμένο πλοίο, 550 μέτρα στον πυθμένα της θάλασσας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Οι σοροί οκτώ Τούρκων επιβατών από τη βύθιση του πλοίου ανακτήθηκαν ώρες μετά το ναυάγιο, τα αίτια του οποίου παραμένουν υπό διερεύνηση.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται για τους 20 αγνοούμενους που πιστεύουμε ότι βρίσκονται στο εσωτερικό του πλοίου», δήλωσε ο Ουνάλ Ουστέλ, «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους.

Δύο τουρκικά πολεμικά πλοία έφτασαν στην περιοχή χθες και σήμερα, σύμφωνα με τις τουρκοκυπριακές αρχές. Τα δύο πλοία είναι εξοπλισμένα, μεταξύ άλλων, με υποβρύχια drones ικανά να καταδύονται σε βάθη έως και 1.000 μέτρων.

«Ρομπότ χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση της περιοχής γύρω από το πλοίο (...). Ελπίζουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποδώσουν καρπούς μέχρι το βράδυ», δήλωσε ο Ουστέλ, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος μαζί με επτά άλλα μέλη του πληρώματος και ένα στέλεχος της εταιρείας, δήλωσε ενώπιον δικαστή ότι η πλώρη του πλοίου έσπασε από τη δύναμη των κυμάτων λίγα μίλια μετά την αναχώρησή του από την Κερύνεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΔΕΘ: Ανακοινώνεται η επαναφορά της «13ης σύνταξης» - Σενάριο και για «δώρο» στο Δημόσιο

Η «χρυσή τομή» του Τσίπρα - Ο Σαμαράς βρήκε… Βελόπουλο - Ποιοι «κλείνουν» στο ΠΑΣΟΚ

Αλλάζω Συσκευή: Δεύτερη ευκαιρία για 1.400 επιχειρήσεις και επιδότηση έως 10.000 ευρώ - Τι πρέπει να κάνουν

tags:
Κύπρος
Πλοία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider