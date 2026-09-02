Σι Τζινπίνγκ από Αίγυπτο: «Η εξωτερική ανάμειξη στην Μέση Ανατολή πρέπει να αποκρουστεί»

«Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργασθεί με τις χώρες της περιοχής για την προστασία της ασφάλειας των διεθνών οδών ναυσιπλοΐας», είπε ο Σι στον αλ-Σίσι.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα στον Aιγύπτιο ομόλογό του Αμπντελφατάχ αλ-Σίσι ότι η «εξωτερική ανάμειξη» στην Μέση Ανατολή πρέπει να αποκρουστεί και ότι οι ξένες δυνάμεις οφείλουν να εγκαταλείψουν την αρχή της εφαρμογής δύο μέτρων και σταθμών στην περιοχή, μετέδωσαν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έπειτα από τις συνομιλίες ανάμεσα στους δύο ηγέτες στο Κάιρο.

«Οφείλουμε να υπερασπισθούμε την αρχή βάσει της οποίας οι λαοί της Μέσης Ανατολής είναι κυρίαρχοι των υποθέσεών τους, να αντιταχθούμε στην εσωτερική ανάμειξη και να υποστηρίξουμε τις χώρες της περιοχής στην ενίσχυση του διαλόγου για την ειρήνη και την ασφάλεια», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Σι δήλωσε επίσης ότι η Κίνα είναι διατεθειμένη να συνεργασθεί με τις χώρες της Μέσης Ανατολής για την προστασία των θαλάσσιων μεταφορών, την στιγμή που ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν έχει διαταράξει την εφοδιαστική αλυσίδα στην πλούσια σε ενεργειακούς πόρους περιοχή αυτή. «Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργασθεί με τις χώρες της περιοχής για την προστασία της ασφάλειας των διεθνών οδών ναυσιπλοΐας», είπε ο Σι στον αλ-Σίσι.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν για την αύξηση των κινεζικών επενδύσεων στην οικονομική ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ. Αίγυπτος και Κίνα υπέγραψαν συμφωνία που εγκαινιάζει την τρίτη φάση της σινοαιγυπτιακής βιομηχανικής ζώνης, που έχει ήδη υποδεχθεί 200 εταιρείες και αντιπροσωπεύει επενδύσεις 4 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία αυτή, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν αποκαλύφθηκαν, θα επιτρέψει στο Πεκίνο να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στην ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ

Παράλληλα, ο πόλεμος βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στο παλάτι Αλ-Ιτιχάντια του Καΐρου και οι δύο πρόεδροι ζήτησαν «διπλωματικές λύσεις» για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας. Σειρά επιπλέον συμφωνιών υπογράφηκαν επίσης σήμερα στο Κάιρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Η επίσκεψη του προέδρου της Κίνα στην Αίγυπτο πραγματοποιείται την ώρα που η Ουάσινγκτον αυξάνει την πίεση επί των εμπορικών εταίρων του Ιράν, όπως η Κίνα και η Αίγυπτος, ενώ ο παρατεταμένος πόλεμος στην Μέση Ανατολή αλλάζει ριζικά τα γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά δεδομένα στην περιοχή μεταμορφώνοντας εις βάθος το μεσανατολικό τοπίο.