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ΗΠΑ: Δύο νεκροί από αιφνίδια πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον, έρευνες για αγνοούμενους

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ΗΠΑ: Δύο νεκροί από αιφνίδια πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον, έρευνες για αγνοούμενους
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Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και «η έρευνα συνεχίζεται», μία ημέρα μετά την αιφνίδια πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον, έναν από τους τουριστικότερους προορισμούς στις δυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και «η έρευνα συνεχίζεται», μία ημέρα μετά την αιφνίδια πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον, έναν από τους τουριστικότερους προορισμούς στις δυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η διεύθυνση του εθνικού πάρκου ανέφερε την Κυριακή ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 15 αγνοούνταν. «Οι μετεωρολογικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη και τον ρυθμό των επιχειρήσεων» έρευνας και διάσωσης, ανέφεραν σήμερα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν το Μπράιτ Έιντζελ Κάνιον και τη ζώνη του Φάντομ Ραντς, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στον μοναδικό αγωγό τροφοδοσίας του πάρκου με νερό. Σχεδόν όλες οι πεζογέφυρες καταστράφηκαν επίσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Πλημμύρες
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