Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου: Δωρεά στις οικογένειες νεκρών και αγνοουμένων από τη βύθιση ferry στην Κύπρο

Το Φιλανθρωπικό ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου προσφέρει οικονομική στήριξη ύψους 260.000 ευρώ στις 26 οικογένειες των νεκρών και αγνοουμένων από τη βύθιση του ferry στα ανοικτά της βόρειας ακτής της Κύπρου

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης της οικογένειας εμπορικών σημάτων easy (www.easy.com και www.easyHistory.info), καθώς και Ιδρυτής και Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, εκφράζει τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των 8 ανθρώπων που έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους κατά τη βύθιση του φέρι μποτ, η οποία σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου 2026, λίγα μίλια ανοικτά της βόρειας ακτής της Κύπρου.

Επιπλέον, ο Sir Stelios στέλνει τη σκέψη και τις προσευχές του στις οικογένειες και τους οικείους των 18 ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται ως αποτέλεσμα του ναυαγίου.

Ως μια μικρή αλλά ουσιαστική και έμπρακτη χειρονομία στήριξης και αλληλεγγύης προς τις οικογένειες που έχουν πληγεί, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου ανακοινώνει άμεση χρηματική στήριξη συνολικού ύψους 260.000 ευρώ προς τους πλησιέστερους συγγενείς των θυμάτων των 26 οικογενειών, που έχουν χάσει τη ζωή τους ή θα επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους από τη βύθιση του φέρι μποτ.

Συγκεκριμένα, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου θα καταβάλει, μέσω τραπεζικού εμβάσματος, χρηματική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ στον στενότερο συγγενή κάθε προσώπου που έχει πιστοποιηθεί ότι έχασε τη ζωή του εξαιτίας της βύθισης του φέρι μποτ, εντός ενός μηνός από το περιστατικό.

Η συνολική χρηματική ενίσχυση ανέρχεται σε 260.000 ευρώ και αποσκοπεί στην παροχή άμεσης οικονομικής ανακούφισης, ως μια μικρή έμπρακτη βοήθεια και στήριξη προς τις οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις τραγικές συνέπειες του ναυαγίου.

Διαδικασία για τη λήψη της δωρεάς

Για να λάβουν την οικονομική βοήθεια, οι στενότεροι συγγενείς των νεκρών ή/και αγνοουμένων θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης, όπως αυτή θα δημοσιευθεί διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.steliosfoundation.com.cy.

Η οικονομική βοήθεια θα καταβληθεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον λογαριασμό του πλησιέστερου εν ζωή συγγενή κάθε θύματος, έως και συγγένειας δευτέρου βαθμού.

Βασική προϋπόθεση είναι ο πλησιέστερος συγγενής να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου, αποδεικνύοντας τη συγγένειά του με τα θύματα. Για σκοπούς σαφήνειας, το Ίδρυμα έχει καθορίσει την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας για τον πλησιέστερο εν ζωή συγγενή ή στενότερο συγγενή: σύζυγος, πατέρας, μητέρα, μεγαλύτερο ενήλικο παιδί, μεγαλύτερος αδελφός ή αδελφή.

Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τη σχέση τους με το θύμα ή το αγνοούμενο πρόσωπο, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβληθεί η οικονομική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένου του IBAN.



Σχετικά με το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός με στόχο την υποστήριξη κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε χώρες όπου έχει δραστηριοποιηθεί ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Γαλλία και το Μονακό. Το Ίδρυμα προσφέρει στην κοινωνία με τους ακόλουθους τρόπους:

• Μέσω της πρωτοβουλίας «Φαγητό από Καρδιάς» βοηθά μεγάλο αριθμό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες σε Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Γαλλία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2013 και προσφέρει κάθε εργάσιμη ημέρα σνακ σε ευάλωτες ομάδες, διανέμοντας κατά μέσο όρο 300.000 σνακ σε 150.000 επισκέπτες μηνιαία.

• Διοργανώνει συνολικά 7 βραβεία επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία και Μονακό.

• Χρηματοδοτεί υποτροφίες, βοηθώντας νέους να φοιτήσουν σε σχολικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, BCA College και ΩMEGA Yachting Academy στην Αθήνα, University of Cyprus στην Κύπρο, London School of Economics και Bayes Business School, City University of London στο Ηνωμένο Βασίλειο.

• Διαθέτει δωρεάν την αίθουσα συνεδρίων Stelios Foundation Conference Hall, χωρητικότητας μέχρι 200 ατόμων, προς χρήση σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Το θρυλικό κτίριο που στεγάζει την αίθουσα στην οδό Κυδαθηναίων 22 στην Πλάκα ανακαινίστηκε πλήρως από το Ίδρυμα και εγκαινιάστηκε το φθινόπωρο του 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στη Γαλλία και στο Μονακό, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://stelios.org/.

