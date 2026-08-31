Η Eli Lilly εξαγοράζει την Merida Biosciences έναντι 2,9 δισ. δολ.

Η Eli Lilly συμφώνησε να καταβάλει έως και 2,875 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για την εξαγορά της εταιρείας βιοτεχνολογίας Merida Biosciences

Η Eli Lilly συμφώνησε να καταβάλει έως και 2,875 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για την εξαγορά της εταιρείας βιοτεχνολογίας Merida Biosciences, σε μια συμφωνία που ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ανοσολογικών προϊόντων της φαρμακευτικής εταιρείας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Eli Lill τη Δευτέρα, η Merida προωθεί μια νέα κατηγορία θεραπειών για σοβαρές αυτοάνοσες και αλλεργικές ασθένειες.

Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, και υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις

Η Merida αναπτύσσει βιολογικά προϊόντα, με το βασικό πρόγραμμα της εταιρείας, MER511, να βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης Φάσης 1 για τη νόσο Graves και την θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια.

Η νόσος Graves επηρεάζει περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ και περίπου το 25 έως 40% των ατόμων με νόσο Graves αναπτύσσουν θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια.

«Χτίζουμε το πρόγραμμα μας γύρω από θεραπείες που αλλάζουν ουσιαστικά την πορεία της νόσου, όχι μόνο τις μεταγενέστερες επιπτώσεις της», δήλωσε ο Francisco Ramírez-Valle, ανώτερος αντιπρόεδρος του τμήματος έρευνας ανοσολογίας και πρώιμης κλινικής ανάπτυξης της Eli Lilly.