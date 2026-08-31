Πεζεσκιάν: Η επανέναρξη των εχθροπραξιών δεν είναι προς το συμφέρον του Ιράν

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι η συνέχιση του πολέμου με τις ΗΠΑ δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας του, καθώς οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών επανήλθαν μετά από ένα μήνα παύσης.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι η συνέχιση του πολέμου με τις ΗΠΑ δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας του, καθώς οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών επανήλθαν μετά από ένα μήνα παύσης.

«Συνεχίζουμε να προσπαθούμε να βρούμε μια πορεία προς μια συμφωνία και κατανόηση και πιστεύουμε ότι η συνέχιση του πολέμου δεν είναι προς το συμφέρον μας, ούτε προς το συμφέρον της περιοχής», τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι ενόψει της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Κιργιστάν.

«Πιστεύουμε ότι η λύση στα υπάρχοντα προβλήματα βρίσκεται στον διάλογο και την κατανόηση και ότι όλες οι δυνατότητες πρέπει να ενεργοποιηθούν για να αποτραπεί η εξάπλωση της ανασφάλειας και της σύγκρουσης», πρόσθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χειραγώγησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ προκειμένου να τη σύρει σε πόλεμο με το Ιράν.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν από κοινού επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πόλεμος στη περιοχή της Μέσης Ανατολής ο οποίος έχει κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία.

«Όταν μιλά στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου περηφανεύεται ανοικτά ότι χειραγώγησε την αμερικανική κυβέρνηση για να την πιέσει να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν εξ ονόματος του Ισραήλ», έγραψε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στο Χ. «Ο Νετανιάχου γελάει απροκάλυπτα με τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε την Αμερική μέσω 1.000 ωρών χρόνου μετάδοσης σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα», πρόσθεσε.

Και «όταν μιλά στα αγγλικά, εξαίρει τις ηγετικές ικανότητες του Αμερικανού προέδρου», συνέχισε ο Αραγτσί, χαρακτηρίζοντας τον Νετανιάχου «φίδι».

Οι δηλώσεις έρχονται μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Λαράκ, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, τόνισε σήμερα ότι επιτέθηκε σε βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ιορδανία drones, ενεργώντας σε «αυτοάμυνα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ