Εβδομάδα κερδών στη Wall Street κόντρα στη «βαριά σκιά» του Γουόρς

Με απώλειες 4,57% και 2,85% οι Nvidia - Intel. Ράλι 12,94% για Gap με νέο CEO στην Οld Navy. Κατρακύλα 10,28% για Marvell λόγω αδύναμου guidance.

Εβδομάδα κερδών διασφάλισε η Wall Street παρά την πτώση της Παρασκευής που πυροδοτήθηκε από την πρώτη τοποθέτηση του Κέβιν Γουόρς ως προέδρου της Fed στο Τζάκσον Χολ όπου -σύμφωνα με τους αναλυτές- «έκλεισε το μάτι» σε αύξηση επιτοκίων λόγω των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Σήμερα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,02% στις 53.559 μονάδες, ο S&P 500 απώλεσε 0,25% στις 7.711 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,52% στις 26.402 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο βιομηχανικός δείκτης κέρδισε 0,5% μετά από 3 εβδομάδες πτώσης, ενώ ο διευρυμένος και ο τεχνολογικός δείκτης ενισχύθηκαν 0,6% και 0,9% αντιστοίχως.

Στο ταμπλό, βαρίδι αποτέλεσαν οι μετοχές των Nvidia και Intel με απώλειες 4,57% και 2,85% έκαστη, ενώ οι επενδυτές αφομοίωσαν επίσης περισσότερα εταιρικά αποτελέσματα. Ο τίτλος της Gap έκανε ράλι 12,94% παρά τα μικτά τριμηνιαία στοιχεία, καθώς ανακοίνωσε νέο διευθύνοντα σύμβουλο για την Οld Navy. Η Marvell Technology κατρακύλησε 10,28% μετά το αδύναμο guidance για το τρέχον τρίμηνο που απογοήτευσε τους traders.

Στα σχόλιά του στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Γουαϊόμινγκ, ο κ. Γουόρς παράδεχτηκε πως: «ενώ οι μετρήσεις PCE και CPI αυτού του καλοκαιριού ήταν καλύτερες από τις αναμενόμενες, δεν μου λένε ότι οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί σημαντικά».

«Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο μας, σαφώς και με επαρκή ταχύτητα. Διαφορετικά, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας... η εντολή μας... και η υποχρέωση που πρέπει να τηρήσουμε» διεμήνυσε.

Τα στοιχήματα μεταξύ των traders δίνουν 61,5% ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group από 35,4% μόλις πριν από μια ημέρα.

«Βρήκα αυτήν την ομιλία ως ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, τόσο προς την αγορά όσο και προς ότι η Fed κάνει τις δραστηριότητές της τα τελευταία 40 χρόνια όχι με αρκετά αυστηρό τρόπο όσο θα μπορούσε να είναι», διαπίστωσε ο Μπιλ Μπέρνιγχαμ, διευθύνων σύμβουλος της REX Financial.

Ο Μπέρμιγχαμ πρόσθεσε ότι η δήλωση του Γουόρς σχετικά με τη σύνθεση του ΔΤΚ ειδικότερα σηματοδοτεί «ότι αναζητά έντονα εσωτερική συναίνεση για την αύξηση των επιτοκίων».