Αγορές | Ξένα Χρηματιστήρια

Εβδομάδα κερδών στη Wall Street κόντρα στη «βαριά σκιά» του Γουόρς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Εβδομάδα κερδών στη Wall Street κόντρα στη «βαριά σκιά» του Γουόρς
Wall Street / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Με απώλειες 4,57% και 2,85% οι Nvidia - Intel. Ράλι 12,94% για Gap με νέο CEO στην Οld Navy. Κατρακύλα 10,28% για Marvell λόγω αδύναμου guidance.

Εβδομάδα κερδών διασφάλισε η Wall Street παρά την πτώση της Παρασκευής που πυροδοτήθηκε από την πρώτη τοποθέτηση του Κέβιν Γουόρς ως προέδρου της Fed στο Τζάκσον Χολ όπου -σύμφωνα με τους αναλυτές- «έκλεισε το μάτι» σε αύξηση επιτοκίων λόγω των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Σήμερα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,02% στις 53.559 μονάδες, ο S&P 500 απώλεσε 0,25% στις 7.711 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,52% στις 26.402 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο βιομηχανικός δείκτης κέρδισε 0,5% μετά από 3 εβδομάδες πτώσης, ενώ ο διευρυμένος και ο τεχνολογικός δείκτης ενισχύθηκαν 0,6% και 0,9% αντιστοίχως.

Στο ταμπλό, βαρίδι αποτέλεσαν οι μετοχές των Nvidia και Intel με απώλειες 4,57% και 2,85% έκαστη, ενώ οι επενδυτές αφομοίωσαν επίσης περισσότερα εταιρικά αποτελέσματα. Ο τίτλος της Gap έκανε ράλι 12,94% παρά τα μικτά τριμηνιαία στοιχεία, καθώς ανακοίνωσε νέο διευθύνοντα σύμβουλο για την Οld Navy. Η Marvell Technology κατρακύλησε 10,28% μετά το αδύναμο guidance για το τρέχον τρίμηνο που απογοήτευσε τους traders.

Στα σχόλιά του στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Γουαϊόμινγκ, ο κ. Γουόρς παράδεχτηκε πως: «ενώ οι μετρήσεις PCE και CPI αυτού του καλοκαιριού ήταν καλύτερες από τις αναμενόμενες, δεν μου λένε ότι οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί σημαντικά».

«Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο μας, σαφώς και με επαρκή ταχύτητα. Διαφορετικά, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας... η εντολή μας... και η υποχρέωση που πρέπει να τηρήσουμε» διεμήνυσε.

Τα στοιχήματα μεταξύ των traders δίνουν 61,5% ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group από 35,4% μόλις πριν από μια ημέρα.

«Βρήκα αυτήν την ομιλία ως ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, τόσο προς την αγορά όσο και προς ότι η Fed κάνει τις δραστηριότητές της τα τελευταία 40 χρόνια όχι με αρκετά αυστηρό τρόπο όσο θα μπορούσε να είναι», διαπίστωσε ο Μπιλ Μπέρνιγχαμ, διευθύνων σύμβουλος της REX Financial.

Ο Μπέρμιγχαμ πρόσθεσε ότι η δήλωση του Γουόρς σχετικά με τη σύνθεση του ΔΤΚ ειδικότερα σηματοδοτεί «ότι αναζητά έντονα εσωτερική συναίνεση για την αύξηση των επιτοκίων».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μετρό Αθήνας - Γραμμή 4: «Ψήνεται» λύση για τον «παγωμένο» σταθμό σε Ευαγγελισμό - Πάρκο Ριζάρη;

Στη μάχη της φοροδιαφυγής AI και drones - Νέο Command Center της ΑΑΔΕ θα συντονίζει τους ελέγχους

Η θερινή ραστώνη στα δάνεια - Το ντόμινο του χρέους - Τα μεγάλα σχέδιο του ΟΛΠ

tags:
Wall Street
Fed
Μετοχές
Επιτόκια
Κέβιν Γουόρς (Kevin Warsh)
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider