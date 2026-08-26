Προς χαμηλό 2 εβδομάδων το πετρέλαιο με πτωτικό 3x3

Το Πακιστάν ανέφερε ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες που αποσκοπούν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ολοταχώς για την τρίτη διαδοχική συνεδρίαση απωλειών του βαδίζει το πετρέλαιο την Τετάρτη, εν μέσω υποχώρησης των ανησυχιών για στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ τείνουν προς οικονομικές κυρώσεις για να πιέσουν το Ιράν.

Τα futures του αργού Brent παράδοσης Οκτωβρίου υποχωρούν 2,62% στα 86,26 δολάρια το βαρέλι (χαμηλό από 13 Αυγούστου), ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate παράδοσης Οκτωβρίου διολισθαίνουν 2,56% στα 80,25 δολάρια το βαρέλι (χαμηλό από 10 Αυγούστου).

«Οι κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν ήταν λιγότερο αυστηρές από ό,τι αναμενόταν», επεσήμανε ο Νταν Κόουτσγουορθ, επικεφαλής αγορών στην AJ Bell, προσθέτοντας ότι οι χαμηλότερες τιμές του «μαύρου χρυσού» βοήθησαν τους επενδυτές να ανακτήσουν κάποια ψυχραιμία καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αποκλιμακώνονται από τα πρόσφατα υψηλά τους.

Η μη λήψη στρατιωτικής δράσης έναντι του Ιράν από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, μειώνει τον κίνδυνο για την προσφορά στον Κόλπο, παρόλο που οι ΗΠΑ δεν απέκλεισαν άλλες παρεμβάσεις, εξήγησε ο Πάολο Μπροκάρντο, διευθύνων σύμβουλος της BankPro.

Επιπλέον, το Πακιστάν ανέφερε ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες που αποσκοπούν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, Ομάν και Ιράν συζητούν για έναν «προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοΐας» μέσω του Ορμούζ και για αποναρκοθέτηση.

«Η μελλοντική διαχείριση των Στενών και μια μόνιμη λύση θα ακολουθήσουν εν ευθέτω χρόνω», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. «Οι συζητήσεις με τους περιφερειακούς εταίρους θα διεξαχθούν προς υποστήριξη της ειρήνης και της συνεργασίας, της σταθερότητας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» κατέληξε.