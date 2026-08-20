Ισχυρές απώλειες στη Wall Street - «Ξεθώριασε» η ανακούφιση στην αγορά ομολόγων

Απώλειες άνω των 700 μονάδων για τον Dow. «Βουτιά» 9% για τη μετοχή της Walmart.

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν την Πέμπτη οι δείκτες στη Wall Street καθώς η «ανακούφιση» στην αγορά ομολόγων αποδείχθηκε βραχυπρόθεσμη, παρά και τις νέες δηλώσεις Μπέσεντ για ενδεχόμενη επαναγορά κρατικού χρέους άνω των 4 δισ. δολαρίων.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε απώλειες 1,32% ή 703,84 μονάδες στις 52.759 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 αποδυναμώθηκε 0,87% στις 7.641 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq έχασε 1% στις 26.067 μονάδες.

Οι επενδυτές φαίνεται να θεωρούν το μέτρο απλώς μια βραχύβια λύση για τον περιορισμό του κόστους δανεισμού. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς αυξήθηκε κατά πάνω από 5 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,706%, με επαναφορά στα επίπεδα που επικρατούσαν λίγο πριν από την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών μία ημέρα νωρίτερα. Παράλληλα, η απόδοση του 30τούς τίτλου ενισχύθηκε επίσης κατά πάνω από 5 μονάδες βάσης, στο 5,251%, ενώ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχε σκαρφαλώσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Walmart έκανε «βουτιά» πάνω από 9% καθώς οι συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν μόλις 2,6%, μία χαμηλότερη επίδοση από την άνοδο 3,5% που ανέμενε η Wall Street.

Σύμφωνα με τον Adam Phillips, της EP Wealth Advisors, το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων ενδεχομένωα να μην είναι αρκετό για να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στην αγορά. «Αυτό δεν αποτελεί τη λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά ομολόγων, καθώς υπάρχουν διαρθρωτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά και βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό πέρα από τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών και της κυβέρνησης», ανέφερε στο CNBC. Σύμφωνα με τον ίδιο, για να έχει η παρέμβαση πιο διαρκές αποτέλεσμα, θα χρειαστεί μια σαφώς πιο δυναμική προσέγγιση.

Στα μάκρο της ημέρας, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν κατά 6.000 στις 206.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εργασίας. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών του Bloomberg έκανε λόγο για 210.000 αιτήσεις. Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μία μέτρηση για τον αριθμό των ανθρώπων που ήδη λαμβάνει επίδομα ανεργίας, αυξήθηκαν σε 1,8 εκατ. την περασμένη εβδομάδα.

Επιπλέον, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά το ιστορικό όριο των 40 τρισ. δολαρίων και διαμορφώθηκε την Τρίτη στα 40,047 τρισ. δολάρια, από 39,987 τρισ. δολάρια μία ημέρα νωρίτερα. Από το συνολικό ποσό, περίπου 32,266 τρισ. δολάρια αφορούν χρέος που βρίσκεται στα χέρια επενδυτών και του κοινού, ενώ άλλα 7,782 τρισ. αποτελούν ενδοκυβερνητικές υποχρεώσεις.