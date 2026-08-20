«Η Σεούλ παίρνει αυτό που της αξίζει» σχολιάζει η Βόρεια Κορέα

Η Σεούλ και η Ουάσινγκτον συντόμευσαν αυτήν την εβδομάδα τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσιά τους, έπειτα από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, δήλωσε σήμερα ότι η Νότια Κορέα παίρνει «αυτό που της αξίζει» με την απόφαση των ΗΠΑ να μειώσουν τη συμμετοχή τους στα μεγάλα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια.

«Αυτή η ξαφνική ανατροπή είναι μια καταστροφή που της αξίζει, η οποία προκλήθηκε από τις αυταπάτες και τη μη ρεαλιστική και αναχρονιστική αντίληψη για την ασφάλεια των νοτιοκορεατικών αρχών, που ακολουθούν τυφλά τον κύριό τους», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Κιμ Γιο Τζονγκ. «Είναι αυτό που λένε 'παίρνεις αυτό που σου αξίζει».

Η Σεούλ και η Ουάσινγκτον συντόμευσαν αυτήν την εβδομάδα τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσιά τους, έπειτα από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτά τα ετήσια γυμνάσια εξοργίζουν τη Βόρεια Κορέα που έχει πυρηνικό όπλο και εξακολουθεί να βρίσκεται τεχνικά σε πόλεμο με τη Νότια Κορέα. Οι δύο πλευρές της κορεατικής χερσονήσου δεν έχουν υπογράψει συμφωνία ειρήνης μετά τον πόλεμο του 1950-53.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ