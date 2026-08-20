Φον ντερ Λάιεν: Εκστρατεία «υβριδικού πολέμου» κατά της ΕΕ

«Εντεινόμενη εκστρατεία απειλών είναι σε εξέλιξη, που ανησυχεί τους πολίτες μας και έχει στόχο να διχάσει την Ένωσή μας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατήγγειλε σήμερα μια εκστρατεία «υβριδικού πολέμου» κατά της ΕΕ, μετά την καταστροφή θαλάσσιου drone από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος.

«Εντεινόμενη εκστρατεία απειλών είναι σε εξέλιξη, που ανησυχεί τους πολίτες μας και έχει στόχο να διχάσει την Ένωσή μας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, προειδοποιώντας πως η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις αμυντικές προσπάθειές της προκειμένου να μπορεί να «αποτρέπει τις προκλήσεις και τις επιθέσεις».

Ρουμανικό μαχητικό F-16 κατέστρεψε σήμερα ένα θαλάσσιο drone λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Neptum Deep στη Μαύρη Θάλασσα, στο τελευταίο μέχρι τώρα συμβάν στη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας Ράντου Μιρούτα.

Η Ρουμανία. χώρα μέλος επίσης του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα 614 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει δει ρωσικά drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της τα τελευταία τέσσερα χρόνια και νάρκες να επιπλέουν στη Μαύρη Θάλασσα σε σημαντικές διαδρομές για το εμπόριο και την ενέργεια.

Το σημερινό συμβάν ακολουθεί μια παρόμοια ενέργεια νωρίτερα αυτόν τον μήνα όταν δύτες του στρατού κατέστρεψαν δύο drones τύπου Gerbera στην αποκλειστική οικονομική ζώνη κοντά στην υπεράκτια πλατφόρμα Neptum Deep. Ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνισε την προέλευση του drone αλλά είπε ότι η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν ουκρανικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ