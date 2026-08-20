Ντάλι: Η αγορά ομολόγων εμπιστεύεται τη νομισματική πολιτική της Fed

Την εντύπωσή της ότι η αγορά ομολόγων των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή, εξέφρασε η Μέρι Ντάλι.

Την εντύπωσή της ότι η αγορά ομολόγων των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή, εξέφρασε η πρόεδρος της Fed στο Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι.

«Υπάρχει πολλή συζήτηση σχετικά με την αξιοπιστία μας εκεί. Δεν βλέπω την αξιοπιστία μας να διακυβεύεται», τόνισε την Πέμπτη σε συνέντευξή της στο Bloomberg. «Ακούω επίσης πολλά για το αν πρέπει να κάνουμε προληπτικές περικοπές - ή αυξήσεις. Και δεν βλέπω πολλά στοιχεία ότι αυτό είναι ένα επείγον πρόβλημα που πρέπει να λυθεί» πρόσθεσε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι είναι σημαντικό να εξετάζονται οι τιμές των ομολόγων για τα σήματα νομισματικής πολιτικής, ενώ πρόσθεσε ότι μπορεί επίσης να αντανακλούν την αυξημένη ζήτηση για προϊόντα και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

«Ήμουν υποστηρίκτρια της διατήρησης των επιτοκίων σε αμετάβλητο επίπεδο τον Ιούλιο και συνεχίζω να εξετάζω τις πληροφορίες που θα έρθουν από τώρα μέχρι την επόμενη συνεδρίαση σχετικά με το εάν θα σχηματιστούν σημάδια κάποια ανησυχητικής δυναμικής. Δεν τα έχω δει ακόμα. Τα πρόσφατα στοιχεία τόσο για τον πληθωρισμό όσο και για την αγορά εργασίας δεν άλλαξαν πραγματικά αυτή την εικόνα για μένα» εξήγησε.

Επανέλαβε ότι αναμένει ότι οι διαταραχές που έφεραν οι δασμοί, το ράλι του πετρελαίου και η ΑΙ να αποδειχθούν προσωρινές, επιτρέποντας στον ΔΤΚ να ξαναρχίσει να υποχωρεί εν μέσω ελαφρώς περιοριστικής νομισματικής πολιτικής ενώ δεν βλέπει κανένα σημάδι ότι η αγορά εργασίας προσθέτει πιέσεις στις τιμές.

Οι επενδυτές έχουν προχωρήσει σε επιθετικές πωλήσεις ομολόγων από την τελευταία συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο, όταν οι αξιωματούχοι άφησαν τα επιτόκια αμετάβλητα για πέμπτη συνεχόμενη φορά και δεν έδειξαν ότι επίκειται αύξηση.

Η ρευστοποίηση ήταν πιο έντονη στους τίτλους μακράς διάρκειας, με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου των ΗΠΑ να εκτοξεύεται στα υψηλότερα επίπεδά του από το 2007. Το κύμα πωλήσεων αντανακλά ανησυχίες για το αυξανόμενο χρέος των ΗΠΑ και τον πληθωρισμό που παρέμεινε πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για περισσότερα από πέντε χρόνια.